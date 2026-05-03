Kilka dni po pogrzebie Łukasza Litewki cmentarz parafialny w Sosnowcu przy ul. Zuzanny stał się miejscem nieustannych odwiedzin. Do mogiły wciąż podchodzą kolejne osoby z kwiatami i zniczami, bo wiele z nich nie mogło uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu. Na alejkach nie brakuje zatrzymań, cichych rozmów i dłuższych chwil zadumy.

Grób Łukasza Litewka tonie w kwiatach i zniczach. Wciąż odwiedzają go tłumy

Grób Łukasza Litewki znajduje się w nowej kwaterze, przy jednej z głównych cmentarnych alejek. To lokalizacja, którą łatwo zauważyć już z daleka, bo mogiła niemal znika pod wieńcami, bukietami i zapalonymi zniczami. Obecny na miejscu anonimowy rozmówca Faktu zrelacjonował panującą tam atmosferę oraz tłumnie przychodzących na miejsce grobu ludzi.

To swego rodzaju pielgrzymki, które się nie kończą.

Wśród osób, które pojawiają się przy mogile, są również te, które po prostu nie zdążyły na pogrzeb. Marzena Kosut przekazała Faktowi, że choć nie mogła być na uroczystości, zależało jej na oddaniu hołdu. Podobnie Krystyna Leśniak, które podkreślała, że trudno jej pogodzić się ze śmiercią tak młodego mężczyzny.

Nie możemy pogodzić się z tym, że zmarł tak młody mężczyzna. To niepotrzebna śmierć. Zależało nam, żeby oddać mu hołd, a nie mogłyśmy być na pogrzebie powiedziały rozmówczynie Faktu.

Pamięć o Łukaszu Litewce nie ustaje

Przy grobie pojawiają się nie tylko mieszkańcy Sosnowca. Magdalena Hynek i Marcin Witas wspominali zaangażowanie społeczne posła oraz to, że wspierali zbiórki, które promował. Dla części osób to właśnie ten element jego aktywności okazał się najbliższy, dzięki czemu Litewki nieustannie kojarzony jest z konkretną pomocą i mobilizowaniem ludzi do działania.

Śledziliśmy jego działalność społeczną. Sami często wspieraliśmy promowane przez niego zbiórki. Mieliśmy też wspólnego znajomego. To młody człowiek, który był inspiracją mówili rozmówcy Faktu.

Wśród odwiedzających grób Łukasza Litewki pojawiła się też Sylwia Peretti. W mediach społecznościowych podzieliła się poruszającym wpisem o tragicznej śmierci polityka.

Grób Łukasza Litewki po pogrzebie, fot. TikTok wkatowicach.eu

Grób Litewki zalany kwiatami po pogrzebie, fot. TikTok wkatowicach.eu