2 maja 2026 roku krakowskie Błonia zamieniły się w biało-czerwoną scenę Dnia Flagi RP. W ramach wydarzenia "Morze Flag" publiczność zobaczyła mapę Polski ułożoną z ok. 4000 flag, a potem usłyszała "Mazurek Dąbrowskiego" w specjalnej aranżacji z udziałem Stokłosa Collective Orchestra w wykonaniu Dody. Tuż po hymnie Polski artystka poruszyła gestem upamiętniającym Łukasza Litewkę. Wiadomo, co przed występem przekazała jej paterka tragicznie zmarłego polityka.

Doda wyjawiła, co powiedziała jej partnerka Łukasza Litewki

Doda pojawiła się na scenie w Krakowie w białej stylizacji uzupełnionej biało-czerwonym akcentem nawiązującym do święta. Wykonanie hymnu miało podniosły, a jednocześnie oszczędny charakter, co docenili słuchacze i internauci. Tuż po wykonaniu hymnu Doda symbolicznie oddała hołd Łukaszowi Litewce. Gdy już opadły pierwsze emocje po "Mazurku Dąbrowskiego", przed wykonaniem utworu "Pamiętnik", przypięła do piersi symboliczną czarną wstążkę i sugestywnie spojrzała ku niebu. Gesty te miały oddać hołd Łukaszowi Litewce i, jak się okazuje, nie były przypadkowe.

Tuż po występie na krakowskich Błoniach Doda w rozmowie z RMF FM podkreśliła wagę występu oraz nawiązanie do niedawnego pogrzebu Łukasza Litewki. Co więcej, wskazała, że wybór utworu "Pamiętnik" nie był przypadkowy. Jeszcze przed występem partnerka zmarłego przekazała artystce, że to właśnie tę piosenkę Litewce zdarzyło się nucić o poranku. Właśnie dlatego zdecydowała się na tak szczególną dedykację.

Dzisiejszy występ był bardzo ważny, bo jest chwilę po pogrzebie mojego serdecznego kolegi, a wiem od jego ukochanej, że bardzo lubił ten utwór i często jej śpiewał rano, więc zadedykowałam go im powiedziała Doda.

Fala komentarzy po występie Dody w Krakowie

Nagrania wykonanego przez Dodę hymnu Polski natychmiastowo trafiły do sieci, a Internauci zgodnie podkreślili, że prostotą, a jednocześnie wzniosłością swojego wykonania, artystka zachwyciła tłumy.

No nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz Hymn. Z dumą i klasą, brawo Doda.

Nie zabrakło też docenienia gestu wykonanego w hołdzie Łukaszowi Litewce.

Wykonanie 'Pamiętnika' z tak osobistą dedykacją sprawiło, że ten występ stał się czymś więcej niż tylko koncertem - to była czysta magia i autentyczne wzruszenie. (...) Piękny gest dla Łukasza który na pewno byłby z Ciebie dumny czytamy w komentarzach.

