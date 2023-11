Reklama

Sylwester to magiczna noc, podczas której podsumowujemy stary rok i robimy plany na najbliższe 12 miesięcy. To także dobry moment na to, aby podzielić się ze swoimi fanami przełomowymi informacjami. Tak przynajmniej uznało kilka polskich gwiazd. Agnieszka Kaczorowska to właśnie 31 grudnia ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Z kolei Iga Lis przerwała milczenie i opublikowała na Instagramie pierwsze oficjalne zdjęcie ze swoim chłopakiem, Taco Hemingwayem. Dla której z gwiazd ten wieczór był równie przełomowy? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Iga Lis już nie ukrywa swojego związku z przystojnym raperem