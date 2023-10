Sandra Kubicka boryka się ostatnio z poważnymi problemami zdrowotnymi. Nie ma jednak oporów, by o nich opowiadać, bo, jak sama podkreśliła, czuje ogromną odpowiedzialność, aby nagłaśniać kwestię regularnych badań. Przyznała, że gdyby sama takich nie wykonała, mogłaby już nie żyć.

Sandra Kubicka w dramatycznym wyznaniu: "Mogłabym już nie żyć"

Ostatnie tygodnie nie są dla Sandry Kubickiej łaskawe. Modelka odebrała fatalne wyniki badania cytologicznego, które wykazało u niej zmiany przednowotworowe. Pierwsza noc po poznaniu diagnozy była dla niej koszmarna. Dopiero, kiedy emocje opały chociaż trochę, postanowiła podzielić się swoim przeżyciem.

Od tamtej pory Sandra Kubicka szczerze mówi o swoim stanie zdrowia. Przy okazji najnowszego wywiadu z naszym reporterem odniosła się też do kwestii badaniach, podkreślając, że regularne ich wykonywanie jest kluczowe. Przyznała, że gdyby sama to zaniedbała i wykonywała je tylko co trzy lata, to mogłoby jej już z nami nie być.

Mogłabym już nie żyć, bo nowotwór mógłby się tak rozwinąć, mieć przerzuty i byłoby po mnie - wyznała.

