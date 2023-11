Od wielu lat Sinead O'Connor zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi. Gwiazda ma za sobą kilka prób samobójczych - w 1999 próbowała targnąć się na swoje życie po raz pierwszy, a rok temu sama zadzwoniła na policję, mówiąc, że zamierza skoczyć z mostu. Kilkanaście lat temu u Sinead O'Connor zdiagnozowano psychozę maniakalno-depresyjną. Mimo wielu lat terapii, Sinead O'Connor wciąż nie radzi sobie ze swoimi problemami.

Sinead O'Connor opublikowała wstrząsające nagranie wideo, które obrazuje jej zły stan psychiczny - wokalistka jest roztrzęsiona i płacze. Szokują także jej wyznania - Sinead wyznaje, że nikt się nią nie interesuje.

Jestem zupełnie sama. W moim życiu nie ma nikogo, za wyjątkiem lekarza - mojego psychiatry, najmilszego człowieka na świecie, który mówi, że jestem bohaterką - to jedyna rzecz, która aktualnie trzyma mnie przy życiu. To dość żałosne jak na kobietę w moim wieku…

Gwiazda mówi też o swojej chorobie i przyznaje, że życie traktuje jako karę.

Choroba psychiczna, trochę jak narkotyki, nie zwraca uwagi na to, kim jesteś. Ludzie, którzy powinni cię kochać, nagle są traktowani przez Ciebie jak największe gówno. To jak polowanie na czarownice. Jeśli to zależałoby tylko ode mnie, już dawno bym odeszła, prosto do mamy. Od dwóch lat chodzę po świecie i to kara za bycie chorą. Ciągle jestem poirytowana faktem, że nikt się mną nie interesuje.