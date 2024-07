Jeszcze jakiś czas temu cała Polska zastanawiała się jak wygląda siostra Michała Szpaka - Marlena - której zaśpiewał "Happy Birthday, Marlena!" w bardzo oryginalnej wersji w dniu urodzin ;). Kiedy Szpak pokazał się z siostrą, a nawet zaśpiewał z nią na koncercie, emocje opadły. Teraz Szpak postanowił jeszcze rozgrzać atmosferę i pokazał... swoją babcię i brata! Zdjęcie zamieścił na Facebooku.

With Grandma and my brother ❤️ - podpisał zdjęcie na Facebooku Michał Szpak.