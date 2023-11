1 z 5

Robert Lewandowski już jest w Polsce, gdzie na zgrupowaniu polskiej reprezentacji przygotowuje się do kolejnych meczów - z Dania i z Kazachstanem. Wygrane spotkania zapewnią nam awans do Mistrzostw Świata. Piłkarze więc ciężko pracują nad formą na treningach z Adamem Nawałką, ale mają trochę chwil dla siebie.

Kiedy Robert Lewandowski miał chwilę dla siebie, spotkał się ze znanym muzykiem - liderem zespołu Zakopower - Sebastianem Karpielem Bułecką. Muzyk wpadł do hotelu DoubleTree by Hilton, gdzie mieszkają piłkarze. Wiedzieliście o tym, że Sebastian i Robert się kolegują? :) Tematów do rozmów na pewno im nie brakuje - w końcu obaj są szczęśliwymi ojcami.

