Elizabeth Revol, uratowana z wyprawy na Nanga Parbat, jest już w szpitalu we francuskim Sallanches. Partnerka wspinaczkowa Tomasza Mackiewicza we wtorek została przetransportowana z Islamabadu do Genewy, a następnie do placówki we francuskich Alpach. To ośrodek specjalizujący się w leczeniu odmrożeń. Stan zdrowia Revol określany jest jako dobry, jednak himalaistka w czasie wejścia na Nanga Parbat doznała poważnych odmrożeń stóp i dłoni, które odkreślane są na trzeci i czwarty - najwyższy stopień. W szpitalu w Sallanches zorganizowano specjalną konferencję prasową, na której zapewniano, że tamtejsi lekarze będą walczyć, by uniknąć amputacji. Elizabeth Revol ma pozostać w placówce około ośmiu dni.

Leczeniem Francuzki zajmuje się doktor Emmanuel Cauchy, specjalista w dziedzinie leczenia odmrożeń. W czasie spotkania z dziennikarzami lekarz przekazał słowa Elizabeth Revol o trudnym momencie rozstania Francuzki z polskim himalaistą, Tomaszem Mackiewiczem, którego nie udało się sprowadzić z Nanga Parbat. Szczegóły na następnej stronie.

