1 z 5

Elisabeth Revol udzieliła wywiadu dla Francuskiej Agencji Prasowej, w którym opowiedziała o dramatycznych wydarzeniach na Nanga Parbat. Jak wyglądała akcja ratunkowa? Co działo się z Tomaszem Mackiewiczem, którego nie udało się uratować? Jak jej słowa odbiera znany himalaista, Ryszard Gajewski? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz: Elizabeth Revol o wstrząsających szczegółach zejścia z Nanga Parbat! Dlaczego zostawiła Mackiewicza?

Relacja Revol zawiera luki?!

Elisabeth Revol obecnie przebywa w szpitalu w Sallanches we francuskich Alpach. Jej stan poprawia się, ale lekarza walczą o to, żeby nie doszło do amputacji placów obu rąk i lewej stopy. Himalaistka czuła się na tyle dobrze, żeby opowiedzieć o ostatnich wydarzeniach w wywiadzie dla AFP. Tłumaczy, że wraz z Tomkiem zdobyli Nanga Parbat, ale radość szybko zamieniła się w dramat:

Poczułam niesamowitą euforię, ale ona trwała tylko moment. Tomek powiedział mi: "nic nie widzę". Zaczęliśmy schodzić z góry, jednak szło nam to bardzo ciężko. Tomek opierał się na mnie, nie mogliśmy poruszać się zbyt szybko. W pewnym momencie nie mógł oddychać, zdjął z twarzy maskę zabezpieczającą przed niską temperaturą i zaczął na moich oczach zamarzać. Jego nos zrobił się po prostu biały. Tak samo ręce.

Revol cały czas była w kontakcie z ludźmi z akcji ratowniczej. Informowała ich o stanie Tomasza i na jakiej wysokości się znajdują. Odebrała od nich wiadomość, że ma schodzić, a po Tomka zostanie wysłany śmigłowiec:

Powiedziano mi: "jeśli zejdziesz do 6000 m, będzie można zgarnąć ciebie, a Tomka z wysokości 7200 m przy użyciu śmigłowca". Tak to było. To nie była moja decyzja - mówiła.

Tak też powiedziała Tomaszowi:

Posłuchaj, helikoptery przylecą późnym popołudniem. Ale ja muszę zejść niżej. Tak mi kazali. Czekaj tutaj proszę - cytuje samą siebie Revol.

Jego stan zaś wciąż się pogarszał:

Z jego ust płynęła krew, miał symptomy ogólnej opuchlizny, będącej ostatnią fazą choroby wysokościowej

Ryszard Gajewski w rozmowie z Onetem tłumaczy, że relacja Revol zawiera pewne luki. Sprawdźcie, jakie na kolejnych slajdach!

Zobacz: Środowisko potępiało Tomasza Mackiewicza! "Był obiektem szyderstwa i kpiny" - mówi wybitny himalaista