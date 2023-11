Niespodziewany przebieg wywiadu na antenie TVP Info. Dziennikarka Edyta Lewandowska w piątek przeprowadzała rozmowę "na żywo" z himalaistą Rafałem Fronią, który dzień wcześniej uległ wypadkowi w czasie podejścia na K2. Na sportowca spadł kamień, który złamał mu przedramię. Kiedy padło pytanie, jak Fronia czuje się po przykrym incydencie, himalaista wyraźnie się irytował i przerwał rozmowę.

Reklama

Zobacz też: Wzruszający list ojca Mackiewicza: "Walczymy o życie, wierząc, że jest jeszcze szansa". Apeluje o wznowienie akcji ratunkowej

Rafał Fronia przerwał wywiad z dziennikarką TVP Info

Rafał Fronia spokojnie rozmawiał z dziennikarką, opisując sytuację na K2. W momencie, kiedy Edyta Lewandowska zapytała himalaistę o samopoczucie po złamaniu ręki, sportowcowi puściły nerwy.

- Miała pani kiedyś złamaną rękę? - zapytał dziennikarki.

Ta przyznała, że owszem, jednak miało to miejsce w normalnych okolicznościach, w których natychmiast udzielono jej pomocy i przewieziono do szpitala.

- Jak się pan czuje tam? - powtórzyła pytanie raz jeszcze.

Rafał Fronia nie krył zdenerwowania drążeniem tematu.

- No do d…py. Mogę się rozłączyć? Czołem, cześć - zakończył rozmowę i rozłączył się.

Nagranie z wywiadu z Rafałem Fronią dla TVN Info natychmiast pojawiło się w internecie, jednak po krótkim czasie z niego zniknęło. Himalaista nie będzie kontynuował dalszej wspinaczki na K2. Wróci do Polski w ciągu kilku najbliższych dni. Wcześniej wypadku doznał również inny członek wyprawy - jeden z ratowników Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza z Nanga Parbat - Adam Bielecki, na którego również spadł kamień, raniąc go w nos. Bielecki obecnie wraca do zdrowia i niewykluczone, że będzie kontynuował podejście.

Polecamy: Żona Tomasza Mackiewicza zdradza wstrząsające szczegóły akcji. Była w kontakcie z Elisabeth Revol

Rafał Fronia złamał rękę w czasie wchodzenia na K2.

Facebook/Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera

Reklama

Himalaista zdenerwował się pytaniem dziennikarki o samopoczucie i przerwał wywiad.