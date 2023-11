Reklama

Mogło się wydawać, że 12. sezon "Przyjaciółek" będzie wyjątkowo łaskawy dla Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz), która wyszła za mąż za milionera Eryka. Początkowo para żyła jak w bajce, ale wszyscy fani serialu doskonale wiedzą, że wszystko zmieniło się, gdy do Polski wróciła dorosła już córka Eryka, Adela. Dziewczyna ewidentnie nie znosi Dorotki i chce zniszczyć jej związek z ojcem. Podejrzewa bowiem, że Dorocie zależy wyłącznie na majątku Eryka, a nie na uczuciach. Po wielu domowych wojenkach Dorotka w końcu postanowi wyciągnąć dłoń do Adeli i zaproponuje jej przyjaźń w 144. odcinku "Przyjaciółek"! Co z tego wyniknie? Zobaczcie materiał wideo!

Dorotka ma dość kłótni z Adelą

Czy Adela będzie chciała zaprzyjaźnić się z Dorotką?