Julia z programu „Love is Blind: Polska” odezwała się po finale, który widzowie zobaczyli 20 maja na Netflixie. Po głośnym „nie” wypowiedzianym przy ołtarzu Kamilowi „Uno” opublikowała relację na Instagramie. Julia nie ukrywa, że ostatnie dni nie były dla niej najlepsze, ale zdecydowała, że odpowie na pytania internautów.

Decyzja Julii zamknęła jedną z najgorętszych historii sezonu. W finale "Love is Blind: Polska" to właśnie ona i Kamil „Uno” stanęli w centrum emocji, bo tuż przed ceremonią do uczestniczki miała dotrzeć informacja z otoczenia Kamila dotycząca jego przeszłości: według tego, co wybrzmiało w odcinku, miał zdradzać wieloletnią partnerkę przez długi czas. Kamil nie ukrywał oburzenia, gdy Julia powiedziała mu, co o nim usłyszała. Widzowie żywo komentowali też postawę mamy Julii. W odcinku mówiła wprost, że nie chce, by córka wychodziła za Kamila, a po „nie” przy ołtarzu miała bić brawo.

W dniu emisji finału Julia z "Love is Blind: Polska" przerwała milczenie i napisała o hejcie, z jakim musi się mierzyć.

Po finale Julia ograniczyła aktywność na Instagramie, ale dzisiaj postanowiła przerwać ciszę. Uczestniczka pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" podczas relacji na InstaStories podziękowała za wiadomości ze wsparciem i obiecała, że po reunion, który ma mieć swoją premierę w niedzielę, zorganizuje relację na żywo i odpowie na wszystkie pytania.

Cześć wszystkim. Przepraszam, że nie odzywałam się przez te ostatnie dni, ale jak można się domyślać nie były to najprzyjemniejsze dni dla mnie. Dzisiaj już wracam do żywych. Chciałam wam serdecznie podziękować za całe wsparcie w prywatnych wiadomościach, jesteście przekochani. Staram się odpisywać na wszystkie wiadomości, przysiądę wieczorem i wszystkim odpiszę - postaram się. Dziękuję wam bardzo, wiem, że macie dużo pytań po ostatnim odcinku i na wszystko odpowiem. Zrobimy sobie od razu po Reunion w niedzielę live'a i na wszystko odpowiem wyznała Julia.

