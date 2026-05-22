Wpis Lewandowskiego dla mamy pojawił się na Instagramie w dniu urodzin Iwony Lewandowskiej, przypadających 22 maja. Piłkarz dodał wspólne zdjęcie i zwrócił się do niej w emocjonalnych słowach, dziękując za obecność, wsparcie i wszystko, co dla niego robi.

Robert Lewandowski świętuje urodziny mamy. Padły wzruszające słowa

Robert Lewandowski sięgnął po gest, który w świecie sportu i wielkich nagłówków działa zaskakująco mocno: postawił na prostotę. Zamiast kolejnego kadru z boiska czy zawodowych kulis, na jego profilu pojawiła się fotografia z mamą.

W urodzinowym wpisie skierowanym do Iwony Lewandowskiej piłkarz wyraźnie podkreślił wdzięczność za jej obecność. Zaznaczył też, jak ważne jest dla niego wsparcie, które dostaje od mamy. W krótkiej formie zmieścił wszystko to, co zwykle trudno ubrać w słowa, gdy życie pędzi między treningami, meczami i kolejnymi zobowiązaniami.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mamo. Dziękuję ci za to, że zawsze jesteś przy mnie, za twoje wsparcie i za wszystko, co dla mnie robisz! napisał sportowiec.

Robert Lewandowski stoi przed wielkimi zmianami

Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert Lewandowscy stoją u progu wielkich zmian. Niedawno Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami na stadionie FC Barcelony. Całe wydarzenie wywołało mnóstwo emocji. Łzy wzruszenia pojawiły się nie tylko u niego, ale także żony, która wraz z córkami weszła na murawę, by przeżywać z ukochanym tę wyjątkową chwilę. Mówi się też, że lada chwila Robert Lewandowski na dobre podziękuje też Biało-Czerwonym i zakończy karierę reprezentacyjną.

Wydaje się, że przeprowadzka Lewandowskich to już kwestia czasu. Obecnie sportowi eksperci spekulują na temat tego, gdzie kapitan reprezentacji Polski będzie grał od przyszłego sezonu. Wśród najbardziej prawdopodobnych opcji wymienia się Stany Zjednoczone, Włochy oraz Arabię Saudyjską.

Ta kwestia zostanie rozstrzygnięta już niedługo. Warto przypomnieć, że Lewandowscy przenieśli się do Hiszpanii latem 2022 roku. Później do Katalonii przeprowadzili się również Wojtek Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna. Ta para jednak zostanie w Barcelonie jeszcze przez jakiś czas.

Zobacz także: