Opera Leśna w Sopocie od 22 maja znów gra na pełnych obrotach: wystartował trzydniowy Polsat Hit Festiwal, który co roku ściąga do kurortu głośne nazwiska i radiowe przeboje. Zanim na dobre rozkręci się wieczorny program, na miejscu pojawiają się już pierwsze gwiazdy i osoby związane z wydarzeniem, a publiczność dostaje jasny sygnał: to będą intensywne trzy dni.

Rozpoczął się Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Pierwsze gwiazdy są już na miejscu

Sopot od rana żyje przyjazdami. Wśród pierwszych osób, które zameldowały się na miejscu, są Roksana Węgiel, Paulina Sykut-Jeżyna, Ralph Kaminski, Skolim, Edward Miszczak, Agnieszka Hyży, a także Kombii w składzie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Wśród obecnych pojawił się również Jacek Karnowski.

Start programu należy do koncertu „Radiowy hit roku”. To segment, który stawia na energię i utwory dobrze znane z codziennego słuchania: takie, które w ostatnich miesiącach były mocno obecne w eterze i szybko łapały popularność. Na scenie mają pojawić się Carla Fernandes, Dawid Kwiatkowski i Kayah, Roxie, Wiktor Dyduła, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Maciej Skiba oraz Pszona.

Za nami już występ Roksany Węgiel, która sfrunęła na scenę, robiąc ogromne wrażenie na widzach. Przed wykonaniem utworu zwróciła się do publiczności, by wytłumaczyć, jakie ma dla niej znaczenie.

Hej kochani, dziś specjalnie dla was na festiwalu w Sopocie zaśpiewam jedną z najważniejszych piosenek dla mnie - „Błękit”. Opowiada ona o sile wyższej, o Bogu. Wiem, że wiele osób interpretuje ją jako piosenkę o miłości, tak że cieszę się, że ona trafiła do waszych serc. Życzę wam udanego odbioru i mam nadzieję, że będziecie wszyscy razem śpiewać ze mną „Błękit” przekazała.

Warto przypomnieć, że tuż przed festiwalem w Sopocie doszło do groźnego wypadku z udziałem Andrzeja Kosmali. Wieloletni menadżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka trafił do szpitala i przeszedł badania.

Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Gwiazdy złożą hołd dla Krzysztofa Krawczyka

W kolejnych punktach programu organizatorzy przechodzą od radiowego tempa do bardziej symbolicznej strony festiwalu. Jednym z kluczowych momentów ma być część „Krzysztof Krawczyk. To już pięć lat” - hołd dla artysty, którego piosenki wciąż wracają na playlisty i rodzinne imprezy.

W tym segmencie zapowiedziano udział Andrzeja Piasecznego, Kayah, Macieja Maleńczuka, Miuosha, Natalii Szroeder, Sidneya Polaka, Ani Dąbrowskiej, Edyty Górniak, Sławka Uniatowskiego, Andrzeja Smolika, Kasi Sienkiewicz, Kuby i Kuby, Emo oraz Sound’n’Grace.

Już pierwszego dnia uczczono pamięć niedawno zmarłej aktorki, Stanisławy Celińskiej. Przypomniano, że gwiazda była związana z festiwalem w Sopocie. W czwartek, 21 maja odbył się pogrzeb artystki, którą kochała cała Polska.

Wczoraj pożegnaliśmy Stanisławę Celińską - niezwykłą artystkę, od lat związaną z festiwalami w Sopocie i telewizją Polsat powiedział Maciej Rock.

Stanisława Celińska była złożona z samych najpiękniejszych emocji, a wszystko, co robiła, było bardzo autentyczne. Za to ją kochaliśmy dodała Ola Filipek.

Festiwal ma też jubileuszowy wymiar, dla niektórych artystów. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk mają świętować 40-lecie pracy artystycznej, a zespół Enej - 15 lat od zwycięstwa w programie „Must be the music”. Do tego dochodzi zapowiedziana telewizyjna premiera wspólnej piosenki Skolima i Justyny Steczkowskiej.

