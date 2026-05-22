Klaudia z programu „Rolnik szuka żony” przekazała fanom radosne wieści. Uczestniczka popularnego show TVP właśnie świętuje swoje 30. urodziny i z tej okazji opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy kadr, który natychmiast poruszył internautów. Gwiazda programu pokazała, że najpiękniejszy etap w jej życiu trwa właśnie teraz.

Na opublikowanym zdjęciu Klaudia pozuje w domowym zaciszu, trzymając na rękach swojego małego synka. Uwagę przyciąga również minimalistyczny tort urodzinowy z zapalonymi świeczkami w kształcie liczby „30”. Uczestniczka „Rolnik szuka żony” czule całuje dziecko, a cała fotografia emanuje spokojem, szczęściem i rodzinnym ciepłem. Do zdjęcia dodała krótki, ale bardzo wymowny opis:

Happy birthday to me. Najpiękniejszy prezent trzymam na rękach

Pod publikacją błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów.

Wszystkiego najlepszego

Spełnienia marzeń

Gratulacje i szczęścia i zdrowia dla całej rodziny - piszą internauci

Klaudia z "Rolnik szuka żony" niedawno została mamą

Ostatnie miesiące były dla Klaudii wyjątkowo intensywne i pełne ważnych zmian. W styczniu 2026 roku gwiazda „Rolnik szuka żony” została mamą i powitała na świecie swojego synka. Wcześniej, bo w ubiegłym roku, powiedziała sakramentalne „tak” Valentynowi, którego poznała dzięki programowi TVP. Ich historia miłosna od początku wzbudzała ogromne emocje wśród widzów.

Klaudia i Valentyn spotkali się w 9. edycji „Rolnik szuka żony” i niemal od pierwszych chwil było widać, że między nimi pojawiło się wyjątkowe porozumienie. Valentyn szybko zdobył sympatię rolniczki, a widzowie nie mieli wątpliwości, że to właśnie on skradł jej serce na zawsze.

Dziś Klaudia i Valentyn tworzą szczęśliwą rodzinę, a ich historia jest jedną z najpiękniejszych miłości, jakie narodziły się dzięki programowi „Rolnik szuka żony”. Najnowszy urodzinowy wpis tylko utwierdził fanów w przekonaniu, że uczestniczka show przeżywa obecnie jeden z najpiękniejszych momentów swojego życia.

