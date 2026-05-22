Śledztwo ws. śmierci Nikoli Węgłowskiej, 24-letniej córki aktora Mariusza Węgłowskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w informacji przekazanej Pudelkowi ujawnia, że postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci i zostało wszczęte 4 maja. Śledczy czekają na wyniki sekcji i toksykologii oraz kompletują dokumentację medyczną.

Prokuratura komentuje tok śledztwa ws. śmierci 24-letniej Nikoli Węgłowskiej

Sprawa dotyczy śmierci Nikoli Węgłowskiej, która zmarła 28 kwietnia 2026 r. We wskazanych przez prokuraturę informacjach pojawia się Wrocław jako miejsce zdarzenia, a samo postępowanie toczy się pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli z art. 155 kodeksu karnego.

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście prowadzi pod sygn. akt 4362-0.Ds.1221.2026 śledztwo w sprawie mającego miejsce w bliżej nieustalonym okresie czasu do dnia 28 kwietnia 2026r. we Wrocławiu nieumyślnego spowodowania śmierci Nikoli Węgłowskiej, to jest o przestępstwo z art. 155 kk. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 4 maja 2026 r. poinformował rzecznik prokuratury Damian Pownuk na łamach Pudelka.

Warto przypomnieć, że niedawno Mariusz Węgłowski przerwał milczenie po śmierci córki.

Śledczy zbierają dokumentację medyczną ws. śmierci córki Mariusza Węgłowskiego

Najbardziej wyczekiwane są teraz opinie biegłych. Prokuratura czeka na sprawozdanie z sądowo-lekarskich oględzin oraz sekcji zwłok. To właśnie one mają dać podstawę do oceny, co było bezpośrednią przyczyną śmierci i czy pojawiają się jakiekolwiek sygnały wymagające dalszych, bardziej szczegółowych ustaleń.

Równolegle zlecono badania toksykologiczne. Śledczy kompletują też pełną dokumentację medyczną zmarłej. Dopiero zestawienie tych materiałów może przynieść spójny obraz medycznych okoliczności tragedii.

Aktualnie trwa oczekiwanie na sprawozdanie z sądowo lekarskich oględzin i sekcji zwłok Nikoli Węgłowskiej. Zlecono także badania toksykologiczne do Instytutu Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z.o.o. we Wrocławiu, jak też zwrócono się do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Wydział Chorób Wewnętrznych o nadesłanie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłej przekazał rzecznik prokuratury.

Prokuratura przesłucha najbliższych Nikoli Węgłowskiej

Kolejny krok to przesłuchania osób z najbliższego otoczenia Nikoli Węgłowskiej oraz jej znajomych.

W dalszym toku śledztwa będą przesłuchiwani osoby najbliższe i znajomi Nikoli Węgłowskiej, które mogą posiadać informacje odnośnie okoliczności dotyczących życia osobistego, zawodowego, w tym problemów zdrowotnych Nikoli Węgłowskiej w krótkim czasie przed śmiercią dodał rzecznik w rozmowie z Pudelkiem.

W tle śledztwa pozostaje żałoba rodziny. Ostatnie pożegnanie Nikoli Węgłowskiej odbyło się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia