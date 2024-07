1 z 10

Za nami półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Pary zatańczyły po 3 tańce i wszystkie wypadły świetnie. Niestety z programem musiał pożegnać się jeden z duetów.

Odmianą w tym odcinku był fakt, iż tancerze i gwiazdy do swoich choreografii zaangażowali innych tancerzy, którzy odpadli wcześniej. Emocje trwały do ostatniej minuty show, a jurorzy każdej z par dali bardzo wysoką ilość punktów. Jak zawsze zachwyciła Tatiana Okupnik, która od samego początku była faworytką. Kaczorowska i Pogrebińska też poradziły sobie rewelacyjnie, ale niestety do finału mogły przejść tylko dwa duety.

Kto przypadł Wam do gustu najbardziej?