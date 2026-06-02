Nawroccy przestali pokazywać córkę. Jest komentarz

Jeszcze w kampanii prezydenckiej w 2025 r. Kasia Nawrocka regularnie pojawiała się przy Karolu i Marcie Nawrockich, a jej obecność natychmiast przyciągała uwagę. Dziś jest inaczej: najmłodsza córka prezydenckiej pary znacznie rzadziej pokazuje się publicznie i w mediach społecznościowych. Ekspertka PR Marta Rodzik ocenia, że po wyborach to świadome przesunięcie akcentów i próba odcięcia dziecka od fali internetowych komentarzy.

Marta i Karol Nawroccy przestali pokazywać córkę w mediach

Wizerunek rodziny w polityce potrafi działać jak magnes: w kampanii pokazuje codzienność, bliskość i zwykłość, a przy okazji ociepla twardy, wyborczy przekaz. W przypadku Nawrockich ten element był mocno widoczny, bo obok Karola Nawrockiego często pojawiała się Marta Nawrocka i dzieci: synowie Daniel i Antoni oraz najmłodsza Kasia.

Jednym z momentów, które szczególnie mocno zapisały się w pamięci odbiorców, był wieczór wyborczy po drugiej turze 1 czerwca 2025 r. Karol Nawrocki pojawił się wtedy na scenie z żoną i trójką dzieci. Największe emocje wzbudziła Kasia, która spontanicznie reagowała na atmosferę wydarzenia, machała do tłumu i uśmiechała się do zgromadzonych.

Reakcje w internecie szybko pokazały jednak drugą stronę medalu. Obok komentarzy odbierających zachowanie dziewczynki jako naturalne i pełne radości, pojawiły się też wpisy krytyczne i nienawistne, kierowane wprost do dziecka. To wywołało dyskusję o granicach oceniania najmłodszych w przestrzeni publicznej i o tym, jak szybko polityczna scena potrafi zamienić się w arenę niekontrolowanych emocji.

W kontekście rodziny warto przypomnieć, że niedawno synowie Marty Nawrockiej złożyli życzenia pierwszej damie z okazji Dnia Matki.

Ekspertka tłumaczy decyzję Nawrockich w sprawie córki

W listopadzie, w rozmowie dla „Vivy!”, Marta Nawrocka mówiła o nienawistnych komentarzach dotyczących córki i o tym, że sprawą zajmują się służby. Wspomniała też, że była w tej sprawie dwukrotnie przesłuchana. W tym kontekście ograniczenie publicznej obecności Kasi wygląda jak próba postawienia wyraźnej granicy.

Na początku kampanii sztab pana Karola Nawrockiego bardzo mocno budował wizerunek „tradycyjnej rodziny”, stąd obecność pani Marty Nawrockiej i córki na wiecach, Instagramie czy w materiałach kampanijnych. Dzieci polityków często są wtedy pokazywane jako element ocieplania wizerunku: mają pokazać prywatność, stabilność, „zwykłość” stwierdziła specjalistka od PR Marta Rodzik.

Ekspertka PR wskazuje, że po kampanii rośnie ryzyko eskalacji agresywnych komentarzy, a równocześnie zmienia się sam cel komunikacji. Z emocjonalno-rodzinnej narracji łatwo przechodzi się na ton bardziej „urzędowy” i merytoryczny. Jest też jeszcze jeden wątek. Gdy dziecko jest pokazywane zbyt często, pojawiają się zarzuty o wykorzystywanie jego wizerunku. Wycofanie tego motywu może więc oznaczać nie tylko ochronę prywatności, ale też próbę ucięcia kolejnego frontu dyskusji.

Później strategia mogła się zmienić z kilku powodów: ochrona prywatności dziecka, po kampanii zainteresowanie mediów i komentarze w sieci bywają bardzo agresywne. Wiele rodzin polityków po czasie ogranicza pokazywanie dzieci. Zmiana przekazu politycznego po wyborach wyjaśniła.

Świadoma decyzja PR-owa - gdy dziecko pojawia się bardzo często, zaczynają się komentarze, że jest „wykorzystywane wizerunkowo”. Możliwe, że uznano, iż lepiej wycofać ten motyw, a media też zmieniają z czasem zainteresowanie, paparazzi i portale żyją nowością dodała.

