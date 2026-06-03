Fani Mikołaja “Bagiego” Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej od dawna dopatrywali się między nimi wyjątkowej chemii. Para dała się poznać widzom jako duet z “Tańca z gwiazdami”, a ich relacja szybko stała się jednym z najgorętszych tematów wśród internautów. W końcu 1 czerwca 2026 roku Bagi i Madzia oficjalnie potwierdzili swój związek, czym wywołali lawinę gratulacji.

Bagi i Magda Tarnowska oficjalnie razem

Od początku Bagi i Magdalena Tarnowska wzbudzali ogromną sympatię, a widzowie chętnie kibicowali im nie tylko na parkiecie, ale też poza nim. Teraz ich relacja weszła w zupełnie nowy etap. Po ogłoszeniu szczęśliwych wieści zakochani nie zwolnili tempa i niemal od razu ruszyli w wyjątkową podróż. Bagi właśnie poinformował fanów, że razem z Madzią poleciał do Rabatu, stolicy Maroka.

Bagi i Madzia polecieli do Maroka. Zostali zaproszeni przez Teatr Wielki

Jak przekazał w relacji, zostali zaproszeni przez Teatr Wielki – Operę Narodową, aby na miejscu zobaczyć wyjątkowy spektakl Polskiego Baletu Narodowego. Influencer nie krył ekscytacji. Przyznał, że nieczęsto bierze udział w tego typu wyjazdach, ale zaproszenie od takiej instytucji było dla niego czymś szczególnym. Podkreślił też, że cieszy się z możliwości uczestniczenia w promocji polskiej kultury za granicą.

Na opublikowanych kadrach Bagi i Madzia pozują przed Théâtre National Mohammed-V w Rabacie. Stylizacje pary idealnie pasowały do eleganckiego charakteru wydarzenia. Bagi postawił na jasny, kremowy garnitur, który nadał mu szyku i wakacyjnej lekkości. Madzia wybrała zwiewną sukienkę w groszki oraz delikatne sandałki na obcasie. Całość wyglądała romantycznie, stylowo i bardzo naturalnie.

Ich nowe nagranie szybko przyciągnęło uwagę fanów. Połączenie pięknej scenerii, eleganckich stylizacji i świeżo ogłoszonego związku sprawiło, że wyjazd do Maroka nabrał jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru. Bagi i Madzia znów pokazali, że potrafią cieszyć się ważnymi momentami i dzielić nimi z obserwatorami.

Bagi i Madzia oficjalnie jako para/Fot. Instagram bginsky

Bagi i Madzia oficjalnie jako para/Fot. Instagram bginsky

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