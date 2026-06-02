Tak zareagowała Magda Tarnowska, gdy Bagi ogłaszał ich związek. To słowa mówią wszystko
Mikołaj Bagiński, znany jako Bagi, oraz Magdalena Tarnowska oficjalnie potwierdzili swój związek. Do sieci trafiło romantyczne nagranie, a teraz zakochani pokazali, jak razem ogłaszali wieści, że są razem. Tancerka nie ukrywała emocji tuż przed publikacją wpólnego nagrania. Nie uwierzycie, co powiedziała.
Emocje wokół Bagiego i Magdy Tarnowskiej nie opadają. Ich relacja rozpoczęła się w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której stworzyli zwycięską parę. Od dawna pojawiały się pytania, czy połączyło ich uczucie, jednak do tej pory mówili, że są przyjaciółmi. W miniony poniedziałek zaskoczyli wszystkich i ogłosili, że są razem. Magda Tarnowska nie ukrywała emocji chwilę przed tym, jak razem z Bagim opublikowali romantyczne nagranie.
Bagi i Magda Tarnowska są parą
W połowie listopada 2025 roku zakończyła się juileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Program wygrali wówczas Bagi i Magda Tarnowska, para która widzowie pokochali. I chociaż w kolejnej edycji tanecznego show tancerka stworzyła duet z Piotrem Kędzierskim, to w tle często pojawiał się Bagi, który ich wspierał. Wszyscy zastanawiali się, co tak naprawdę łączy influencera z Tarnowską, a emocje podgrzały m.in. zdjęcia paparazzi - Bagi i Tarnowska zostali przyłapani w środku nocy.
Bagi i Magda Tarnowska do tej pory zaprzeczali, że połaczyło ich coś więcej niż przyjaźń, ale w minony poniedziałek zaskoczyli wszystkich. Bagi i Magda Tarnowska oficjalnie potwierdzili swój związek publikując w sieci romantyczne kadry.
Magda Tarnowska miała obawy przed ogłoszeniem związku z Bagim?
Dzisiaj na kanale Magdy Tarnowskiej na YouTube pojawiło się nagranie z poniedziałku 1 czerwca, gdy razem z Bagim publikowali romanyczne nagranie. Bagi i Magda Tarnowska mówili o początkach związku, ale w materiale, który pojawił się w sieci widać, że mocno przeżyli ogłoszenie związku.
Słuchajcie, to jest ten moment
Robisz to czy nie robisz?
Bagi przypomniał wtedy swojej ukochanej, że musi zaakceptować nagranie na swoim telefonie. Wtedy tancerka wyznała wprost:
Ja się boję
Po chwili razem opublikowali materiał na swoich prodilach na Instagramie i posypały się komentarze.
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