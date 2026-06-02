Maciej Pela nie zwalnia tempa w swoim nowym rozdziale życia. 2 czerwca 2026 roku pokazał w mediach społecznościowych, jak wygląda jedno z najważniejszych miejsc w jego nowym mieszkaniu: pokój córek przygotowany jako niespodzianka na Dzień Dziecka. Na nagraniu widać kolejne etapy urządzania przestrzeni od ustawiania mebli po organizację kącika do zabawy, a całość utrzymana jest w spokojnych, neutralnych barwach.

W nowym mieszkaniu tancerza uwagę przyciąga przede wszystkim dziecięca strefa zaplanowana tak, by była jednocześnie praktyczna i przytulna. Na nagraniu widać, jak krok po kroku powstaje układ pokoju: od montażu piętrowego łóżka, przez ustawianie biurka i stolika nocnego, aż po wyraźne wydzielenie miejsca do zabawy.

Nie chodzi tu o efekt na chwilę, tylko o codzienną wygodę. W pokoju pojawiają się schowki na zabawki i dodatkowe miejsca do przechowywania, dzięki którym łatwiej utrzymać porządek nawet wtedy, gdy dzień jest intensywny. Wśród dodatków widać też maskotki i dziecięce drobiazgi, które ocieplają całość i sprawiają, że przestrzeń wygląda na gotową. Aranżacja jest konsekwentna i stonowana. Dominują beże i biel, a w wykończeniu mocno wybija się drewno.

I tak oto podjąłem się czynności, którą bardzo lubię, a mianowicie składania dziecięcych mebli. :) Przypomniało mi to chwile kiedy z raczkującą Emilką i moim tatą skręcaliśmy pierwszą komodę. przekazał.

Warto przypomnieć, że niedawno Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wystawili dom na sprzedaż. Przez pewien czas po rozwodzie mieszkał w nim tancerz, gdy jego była żona znalazła nowe miejsce z Marcinem Rogacewiczem.

Maciej Pela urządził pokój córek. Fanki przypomniały o ważnej rzeczy

Publikacja szybko uruchomiła lawinę komentarzy i sugestii. Jedna z internautek zwróciła uwagę, że przydałyby się bardziej dziewczęce akcenty. Maciej Pela dał jasno do zrozumienia, że to nie jest zamknięty projekt: zapowiedział dodatkowe elementy dekoracyjne i kolejne zmiany, które mają nadać wnętrzu bardziej dziewczęcego charakteru.

Ten wątek dobrze pasuje do tego, jak obecnie komunikuje swoje codzienne życie. Po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską przeprowadzka i urządzanie nowego mieszkania stały się dla niego symbolem startu od nowa.

