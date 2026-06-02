Wielka radość w domu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Żona astronauty urodziła i opublikowała w mediach społecznościowych uroczy kadr z dzieckiem. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska ogłosiła płeć swojej pociechy, a internauci ruszyli z gratulacjami.

Na początku br. okazało się, że Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie ojcem. Od tamtej chwili minęło już trochę czasu, a teraz okazuje się, że pierwsze dziecko astronauty i jego żony jest już na świecie. Informacja o narodzinach maleństwa pojawiła się 2 czerwca 2026 roku we wspólnym wpisie na Instagramie. Małżonkowie postawili na prosty komunikat i jeden kadr, który natychmiast przyciągnął uwagę obserwujących. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie dziecka Słowosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, a żona astronauty ogłosiła, że urodziła syna.

Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn czytamy we wpisie.

Internauci gratulują Uznańskim-Wiśniewskim

Pod postem błyskawicznie zaroiło się od reakcji. W komentarzach dominowały gratulacje i życzenia zdrowia dla Sławosza i Aleksandry Uznańskich-Wiśniewskich oraz noworodka.

Serdecznie Państwa gratuluję! Witaj, Maluszku

ASTRO BABY WYLĄDOWAŁO komentują internauci.

Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez świeżo upieczonych rodziców.

