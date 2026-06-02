Hania Żudziewicz przeżywa jeden z najpiękniejszych momentów w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Tancerka, doskonale znana widzom „Tańca z gwiazdami”, postanowiła podsumować maj, który - jak sama przyznała - na długo zostanie w jej pamięci. Na Instagramie zamieściła serię zdjęć, wśród których nie zabrakło kadrów z programu, ujęć z Kryształową Kulą, a także ciepłych, rodzinnych momentów.

Hanna Żudziewicz podzieliła się swoim szczęściem

Maj był dla Hani Żudziewicz wyjątkowy z wielu powodów. To właśnie wtedy razem z Gamou Fallem zwyciężyła w finale „Tańca z gwiazdami”, sięgając po wymarzone trofeum. Ich występy od tygodni wzbudzały ogromne emocje wśród widzów, a finałowy wieczór okazał się prawdziwym zwieńczeniem ciężkiej pracy, determinacji i niezwykłej więzi, którą udało im się stworzyć na parkiecie.

Po wielkich emocjach przyszedł czas na refleksję. Hania opublikowała zdjęcia, które pokazują nie tylko blask telewizyjnego show, ale też to, co dla niej najważniejsze - bliskość, rodzinę, ludzi wokół i codzienne szczęście. Do fotografii dołączyła poruszający wpis, w którym podzieliła się swoim szczęściem.

Też podsumuje maj bo maja, NIGDY nie zapomnę. MEGA wdzięczna za piękną edycję TZG, ludzi dookoła, wspomnienia i kulę. Za czas z moją najkochańszą rodziną, każdy uśmiech, przytulas.Takie miesiące pamięta się do końca życia. WDZIĘCZNOŚĆ na maxa! To był najpiękniejszy czas! Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście - napisała Hanna Żudziewicz

Fani poruszeni nowym wpisem Hanny Żudziewicz

Jej słowa szybko poruszyły fanów.

Znów wzruszenie i zachwyt przy tych super zawodowo prywatnych wspomnieniach. Wracam do Twoich Haniu z Gamou występów bardzo często!!! Jesteście magiczni

Piękne wspomnienia. Piękny maj

Przepiękny czas z rodziną taneczną i rodziną Jechke - piszą internauci

Dla Żudziewicz ten triumf jest czymś więcej niż kolejnym zawodowym osiągnięciem. Z jej wpisu jasno wynika, że najważniejsze są dla niej nie tylko nagrody, ale również ludzie, wspomnienia i momenty, które zostają z człowiekiem na zawsze. Tancerka nie ukrywa, że czuje ogromną wdzięczność - za program, za partnera tanecznego, za rodzinę i za wszystkich, którzy byli przy niej w tym intensywnym czasie.

Jej najnowszy wpis to piękne domknięcie wyjątkowego rozdziału. Maj przyniósł jej ogromny sukces, ale też mnóstwo wzruszeń i dowodów sympatii. Nic dziwnego, że tancerka napisała wprost, że był to „najpiękniejszy czas”. Fani są zgodni - Hania w pełni zasłużyła na tę radość.

