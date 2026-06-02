To jest już oficjalne - Bagi i Magda Tarnowska są parą. Dokładnie 1 czerwca influencer i tancerka opublikowali w mediach społecznościowych romantyczne nagranie, które potwierdziło, że tworzą związek. Teraz zakochani odezwali się do swoich fanów i pokazali kulisy tego, jak ogłaszali swoją relację. Przy okazji zaskoczyli wyznaniem ws. początku swojego związku.

Jedno nagranie z koncertu i stało się jasne: Bagi i Magda Tarnowska są parą

Chociaż o bliskiej relacji Mikołaja Bagińskiego, znanego w sieci jako Bagi, oraz Magdy Tarnowskiej mówiło się już od dawna to do tej pory influencer i tancerka zapewniali, że są jedynie przyjaciółmi. Dopiero w miniony poniedziałek, w Dzień Dziecka, para postanowiła oficjalnie ogłosić, że są w związku. Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili swój związek publikując w sieci romantyczne kadry, na których nie szczędzili sobie czułych gestów. Reakcje pod postem przyszły szybko i były bardzo emocjonalne. Gratulacje i ciepłe słowa mieszały się z ulgą, że wreszcie można przestać zgadywać, co ich łączy.

Kulisy publikacji i prywatny vlog: Bagi i Tarnowska tłumaczą, czemu przestali się ukrywać

Dzień po koncertowym wideo, 2 czerwca 2026 roku, para dorzuciła kolejne wspólne nagranie. W nowym filmiku opublikowanym na YouTube Magda Tarnowska i Bagi zdradzili, dlaczego postanowili ujawnić swój związek. To jednak nie wszystko. Para zaskoczyła wyznaniem ws. początków swojej relacji.

Zaczęło się od tego, ze Magda ze mną flirtowała, a ja mówiłem nieee, nie będę z moją trenerką się spotkał żartował Bagi, ale po chwili padło słowo ''przepraszam''.

Magda Tarnowska nie ukrywała zaskoczenia wyznaniem partnera i nagle zwróciła sie do znajomej, która im towarzyszyła na nagraniu.

Przyznaj, że było tak, że Mikołaj codziennie mnie podrywał mówiła tancerka.

Po chwili Magda Tarnowska wypomniała Bagiemu, że będąc u Friza mówił, że nie jest w związku i że jest "wolny". Tancerka nie ukrywała, że nie była tym zachwycona.

Pierwszy kryzys za nami wyznała Magda Tarnowska.

To jednak nie koniec zaskakujacych wyznań. Bagi i Magda Tarnowska zdradzili, jak zaczęła się ich miłość i wspomnieli o pierwszej randce.

Prawda jest taka, ze Mikołaj nie miał odwagi zaprosić mnie na randkę ujawniła Magda Tarnowska.

Nie wiem, czy nie miałem odwagi. Poszliśmy na randkę. Po prostu moment kiedy się z kimś tak długo przyjaźnisz. Ty byłaś dla mnie bardzo bliska wtedy i po prostu uważam, że ciężko przejść z takiego etapu do takiego żeby ktoś w końcu powiedział, że jest coś więcej i żeby to się nie zepsuło. tłumaczył Bagi.

Bagi dodał, że prosił swoje koleżanki, żeby wybadały, czy ma szasne u Magdy Tarnowskiej.

Mówiłem Julii żeby dopytała. Mówiłem ''ej weźcie pomóżcie'' bo boje się, że jak ja wyskoczę pierwszy, a ty powiesz, że nie to będzie lipa Bagi relacjonował Magdzi.

Spodziewaliście się takich wyznań?

Zobacz także: