Daria Rybak i Filip Lenz nie pozwalają, by emocje po "Love is Blind: Polska" opadły na dobre. Po finałowej dawce wrażeń i odcinku reunion para jasno dała do zrozumienia, że ich historia nie skończyła się wraz z napisami końcowymi: wciąż są razem i nadal są małżeństwem. Teraz Daria dorzuca kolejne "zakulisowe" momenty ze wspólnego życia i zaskakuje szczerym wyznaniem ws. swojego związku z Filipem.

Daria i Filip z "Love is Blind" wzięli ślub i wciąż są razem

Widzowie pamiętają, jak wiele działo się w programie: napięcia, trudne rozmowy i burzliwe wątki wśród uczestników. Tym większe było zaskoczenie, gdy Daria i Filip - mimo nerwów i braku wsparcia ze strony jego bliskich w dniu ślubu - doprowadzili swój związek do „tak”. W reunion wyszło na jaw, że Daria i Filip z "Love is Blind: Polska" wciąż są razem.

Po premierze odcinka specjalnego, kończącego pierwszą polską edycję "Love is Blind", para zaczęła publikować serię wspólnych zdjęć i nagrań: romantyczne ujęcia ze ślubu, kadry z codzienności oraz momenty z wyjazdów. Widać, że to właśnie te spokojniejsze, prywatne sceny dziś najbardziej ciekawią fanów - bo pozwalają zrozumieć, jak relacja dojrzewała już po zakończeniu eksperymentu.

Daria z "Love is Blind" szczerze o małżeństwie z Filipem

Daria i Filip wzięli ślub w programie, a ich relacja przetrwała i już od ok. roku są razem. Teraz uczestniczka show Netflixa podgrzała atmosferę i opublikowała nagranie, na którym pokazuje, jak spędza czas z mężem.

Myśleliśmy, że będziemy taką romantyczną parą… Ale życie miało trochę inny plan. I szczerze? Chyba wolimy tę wersję napisała Daria

Pod nagraniem momentalnie pojawiły się komentarze. Fani Darii i Filipa są nimi zachwyceni.

Jesteście super para i życzę Wam dużo miłości i bądźcie zawsze szczęśliwi. Miło na Was patrzeć

Piękni jesteście i super się na was patrzy piszą fani.

Tylko spójrzcie na to nagranie!

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