Marta Nawrocka skradła show na gali. Wszyscy patrzyli na jej stylizację

Marta Nawrocka 1 czerwca 2026 roku pojawiła się w Warszawie na piłkarskiej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet i błyskawicznie znalazła się w centrum zainteresowania. Uwagę przyciągnęła nie samą obecnością, a wyrazistą, a przy tym bardzo uporządkowaną stylizacją. Zaprezentowała się w czarnym garniturze, przełamanym białymi akcentami. Na zdjęciach fotoreporterów widać, że towarzyszył jej m.in. Cezary Kulesza.

Tego wieczoru Marta Nawrocka została wyłapana niemal od razu. Powód? Stylizacja natychmiast zaczęła zawracać uwagę zarówno zgromadzonych gości, jak i fotoreporterów, którzy pojawili się na warszawskiej gali sportowej.

Gala Orlen Ekstraligi Kobiet to wydarzenie osadzone w piłkarskim kontekście, jednak zainteresowanie wzbudziła nie tylko sama obecność gości, ale i to, jak wpisali się w formalny charakter spotkania. W przypadku Nawrockiej to właśnie strój stał się najmocniejszym punktem: minimalistyczny, pewny siebie, z mocnym kontrastem czerni i bieli.

Czerń w wydaniu formalnym bywa przewidywalna, ale tu zagrała inaczej, bo została dodatkowo przełamana białymi detalami. To najprostszy trik, który daje natychmiastowy efekt świeżości. W dodatku pierwsza dama zaprezentowała się w bardzo nowoczesnej odsłonie. Warto przypomnieć, że 1 czerwca Marta Nawrocka pokazała się w błękitnej stylizacji z okazji Dnia Dziecka i również skupiła na sobie uwagę.

Wieczór w Warszawie był też okazją do uchwycenia gości w sytuacjach mniej oficjalnych. Na opublikowanych fotografiach widać, że obok Marty Nawrockiej pojawił się m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. To detal, który od razu dopełnia obraz wydarzenia i podkreśla jego rangę. Pierwsza dama po wydarzeniu podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że mocno kibicuje wszystkim kobietom, które marzą i walczą o karierę piłkarską.

To był wyjątkowy wieczór pełen sportowych emocji i zasłużonych wyróżnień, który napawa dumą i pokazuje, jak wielką siłę mają kobiety w sporcie!
napisała pierwsza dama na Instagramie.
Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów. Każda taka historia jest powodem do dumy i przykładem dla kolejnych młodych zawodniczek, które odważnie sięgają po swoje cele i wierzą, że ciężką pracą mogą spełniać największe marzenia
przekazała.

Na koniec Marta Nawrocka pogratulowała jeszcze wszystkim uprawiającym sport kobietom, a także działaczom zaangażowanym w promowanie tej dyscypliny.

Marta Nawrocka skradła show na gali. Wszyscy patrzyli na jej stylizację Fot. Wojciech Olkusnik/East News
Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER
