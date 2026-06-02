Marta Nawrocka skradła show na gali. Wszyscy patrzyli na jej stylizację

Marta Nawrocka 1 czerwca 2026 roku pojawiła się w Warszawie na piłkarskiej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet i błyskawicznie znalazła się w centrum zainteresowania. Uwagę przyciągnęła nie samą obecnością, a wyrazistą, a przy tym bardzo uporządkowaną stylizacją. Zaprezentowała się w czarnym garniturze, przełamanym białymi akcentami. Na zdjęciach fotoreporterów widać, że towarzyszył jej m.in. Cezary Kulesza.

Marta Nawrocka skradła show na Gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie

Tego wieczoru Marta Nawrocka została wyłapana niemal od razu. Powód? Stylizacja natychmiast zaczęła zawracać uwagę zarówno zgromadzonych gości, jak i fotoreporterów, którzy pojawili się na warszawskiej gali sportowej.

Gala Orlen Ekstraligi Kobiet to wydarzenie osadzone w piłkarskim kontekście, jednak zainteresowanie wzbudziła nie tylko sama obecność gości, ale i to, jak wpisali się w formalny charakter spotkania. W przypadku Nawrockiej to właśnie strój stał się najmocniejszym punktem: minimalistyczny, pewny siebie, z mocnym kontrastem czerni i bieli.

Czerń w wydaniu formalnym bywa przewidywalna, ale tu zagrała inaczej, bo została dodatkowo przełamana białymi detalami. To najprostszy trik, który daje natychmiastowy efekt świeżości. W dodatku pierwsza dama zaprezentowała się w bardzo nowoczesnej odsłonie. Warto przypomnieć, że 1 czerwca Marta Nawrocka pokazała się w błękitnej stylizacji z okazji Dnia Dziecka i również skupiła na sobie uwagę.

Marta Nawrocka zabrała głos po gali. Pierwsza dama zwróciła się do piłkarek

Wieczór w Warszawie był też okazją do uchwycenia gości w sytuacjach mniej oficjalnych. Na opublikowanych fotografiach widać, że obok Marty Nawrockiej pojawił się m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. To detal, który od razu dopełnia obraz wydarzenia i podkreśla jego rangę. Pierwsza dama po wydarzeniu podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że mocno kibicuje wszystkim kobietom, które marzą i walczą o karierę piłkarską.

To był wyjątkowy wieczór pełen sportowych emocji i zasłużonych wyróżnień, który napawa dumą i pokazuje, jak wielką siłę mają kobiety w sporcie! napisała pierwsza dama na Instagramie.

Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów. Każda taka historia jest powodem do dumy i przykładem dla kolejnych młodych zawodniczek, które odważnie sięgają po swoje cele i wierzą, że ciężką pracą mogą spełniać największe marzenia przekazała.

Na koniec Marta Nawrocka pogratulowała jeszcze wszystkim uprawiającym sport kobietom, a także działaczom zaangażowanym w promowanie tej dyscypliny.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Marta Nawrocka skradła show na gali. Wszyscy patrzyli na jej stylizację Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Marta Nawrocka skradła show na gali. Wszyscy patrzyli na jej stylizację Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Marta Nawrocka skradła show na gali. Wszyscy patrzyli na jej stylizację Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER