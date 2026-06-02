To już nie są domysły ani układanie historii z pojedynczych kadrów. 1 czerwca 2026 roku Mikołaj Bagiński czyli Bagi i Magdalena Tarnowska, opublikowali na Instagramie nagranie z koncertu, na którym nie kryją czułości: są uśmiechy, przytulenia i pocałunki. Wideo momentalnie rozniosło się po sieci, bo ich relacja od miesięcy była jednym z najgorętszych tematów po wspólnej przygodzie w „Tańcu z gwiazdami”. Teraz zakochani pokazali, jak razem publikowali nagranie, które potwierdziło ich związek. Nie zabrakło rozmów o początkach ich relacji.

Magda Tarnowska i Bagi oficjalnie są parą

O tym, że Magda Tarnowska i Bagi są parą internauci i media plotkowały od dawna, jednak do tej pory sami zainteresowani wszystkiemu zaprzeczali. Dopiero w miniony poniedziałek 1 czerwca postanowili publicznie ogłosić, że pojawiło się pomiędzymi nimi uczucie i są w związku. Bagi i Magda Tarnowska oficjalnie potwierdzili swój związek publikując w sieci romantyczne nagranie. W opublikowanym materiale nie ma oświadczeń ani oficjalnych komunikatów. Jest za to prosta, czytelna scena z koncertu, która dla fanów stała się kropką nad i.

Dla obserwujących to zamknięcie rozdziału, który trwał od jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”. W programie szybko zaczęto mówić o chemii między nimi, a każdy kolejny wspólny występ i zakulisowe ujęcia tylko podsycały ciekawość. Przez długi czas oboje nie stawiali sprawy wprost, więc jedno krótkie nagranie okazało się mocniejsze niż tysiąc słów.

Sieć zagotowała się od reakcji, a gratulacje płynęły też od znanych osób

Skala zainteresowania była natychmiastowa. Internet zadziałał jak zwykle szybkoa, a do gratulacji dołączyły także znane osoby. W komentarzach pod nagraniem pojawiły się m.in. reakcje Piotra Kędzierskiego, Maffashion i Olka Sikory.

W tym wszystkim wybrzmiewa jedno: Bagi i Magda Tarnowska to para, której kibicowano od dawna. Teraz, gdy związek Bagiego i Magdy Tarnowskiej stał się oficjalny, emocje nie opadły.

Magda Tarnowska zaskoczyła komentarzem ws. Bagiego

Nagranie Bagiego i Magdy Tarnowskiej wywołało poruszenie w sieci, a dziś para postanowiła pokazać kulisy chwili, kiedy razem publikowali w mediach społecznościowych wspólny filmik. Na nagraniu pojawia się również znajoma Bagiego. Już na samym początku Magda Tarnowska zwróciła się do niej ujawniając, że Mikołaj Bagiński ją podrywał.

Przyznaj, że było tak, że Mikołaj codziennie mnie podrywał wypaliła Magda Tarnowska.

Po chwili zakochani zdradzili, że nie chcieli dłużej trzymać swojego związku w tajemnicy.

Uznaliśmy, że po takim długim czasie, myślę, że to już ten moment - jestem w związku z Magdaleną Tarnowską ogłosił Mikołaj Bagiński.

To będzie wielki moment, a my mamy trochę takie podejście, żeby to już było za nami. Po prostu lećmy do Maroka i bawmy się świetnie dodał influencer.

Serio już chcieliśmy powiedzieć. Też nie chodzi o jakieś ogromne ogłoszenice, ale powiedzieć skomentowała tancerka.

