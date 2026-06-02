Doda uderzyła w Skolima po głośnej wypowiedzi. Tak odpowiedział

Skolim wrócił do tematu, który w ostatnich godzinach rozpalił komentarze w mediach społecznościowych. Po jego emocjonalnej, wulgarnej wypowiedzi o emeryturach dla artystów, wygłoszonej podczas transmisji na żywo z pikniku w Czeremsze, dyskusja błyskawicznie wyszła poza grono fanów. Gdy głos zabrała też Doda na Instagramie, muzyk odpowiedział, przekonując, że publiczność kojarzy go przede wszystkim z muzyką.

Skolim wywołał burzę wypowiedzią o finansowaniu emerytur artystów

Spór rozkręcił się wokół rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów i pytania, czy państwo powinno dopłacać do świadczeń dla twórców. Skolim włączył się do rozmowy w sposób, który natychmiast wywołał falę reakcji: zamiast chłodnej opinii padły mocne, wulgarne sformułowania i wyraźny sprzeciw wobec pomysłu finansowania emerytur dla artystów z budżetu.

Skala emocji w sieci okazała się na tyle duża, że temat zaczął żyć własnym życiem. Jedni bronili prawa do ostrej wypowiedzi, inni podkreślali, że w tak wrażliwej sprawie liczy się nie tylko stanowisko, ale też forma.

Doda skrytykowała Skolima. Tak odpowiedział

Do dyskusji dołączyła Doda, która publicznie skrytykowała wypowiedź Skolima. Zwróciła uwagę, że ostre wyzwiska i generalizowanie uderzają w całe środowisko i dokładają paliwa do hejtu, z którym artyści mierzą się od lat.

Po tej reakcji Skolim zabrał głos ponownie, już w trybie obrony. Uderzył w komentujących i podkreślił, że jego pozycja nie wzięła się z internetowych konfliktów, tylko z pracy w muzyce. Wskazał konkretne osiągnięcia: 26 złotych płyt, 16 platyn i cztery diamenty. Taki zestaw miał być dla niego najprostszą odpowiedzią na zarzut, że funkcjonuje w show-biznesie dzięki głośnym spięciom.

Nie na paliwie Skolim uznanie ludzi zdobył, znaczy teraz tak. Nie na kiełbasie czy perfumach. Finalnie też oczywiście, bardzo się cieszę, bo to wszystko jest mega sukcesem. Natomiast 26 złotych płyt, 16 platyn, cztery diamenty... z muzyki mnie ludzie poznali, nie z dram, nie ze świecenia d**ą, nie z wyzywania innych ludzi, czasem się odpalam przekazał Skolim.

Muzyk zaznaczył też, że wokół jego nazwiska pojawiają się inne obszary działalności, jak paliwo, kiełbasa czy perfumy, ale - jak sugerował - nie one zbudowały jego rozpoznawalność. Jednocześnie przyznał, że bywa impulsywny i czasem ponoszą go emocje.

Ludzie mnie poznali na muzyce i to jest najważniejsze i za to chciałem wszystkim podziękować, że mam taką możliwość, że trafiam do tylu ludzi, czy to 18-stki, czy to sylwester, czy Egipt, Turcja, Tunezja (...) To jest chyba najpiękniejsze dodał.

Gitarzysta Skolima uderzył w Dodę

Luxon, gitarzysta Skolima nie zostawił wątpliwości, po której stronie stoi. Podczas poniedziałkowej transmisji przekonywał, że Skolim ma realne doświadczenie w branży i dlatego jego wypowiedzi o prawach autorskich, emeryturach, świadczeniach oraz dofinansowaniach nie są rzucone na wiatr.

Wielka burza, bo odezwała się pseudoartystka. Słuchajcie, Skolim pięknie powiedział o prawach autorskich, emeryturach, innych świadczeniach i dofinansowaniach od państwa. Gość, który ma bardzo duże doświadczenie w branży - jest nie tylko wokalistą, kompozytorem piosenek, producentem, ale również od wielu lat jest aktorem. On wie, co mówi przekazał muzyk.

Co sądzicie o całej sprawie?

Zobacz także: