Tarnowska i Bagi potwierdzili związek. Różnica wieku was zaskoczy

Po miesiącach domysłów Bagi i Magdalena Tarnowska pokazali ujęcia, które zamykają temat spekulacji: na nagraniu z koncertu Kaśki Sochackiej widać ich bliskość, obejmowanie i pocałunki. Fani łączyli ich już od jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”, a teraz relacja wreszcie przestała być niedopowiedziana. Przy okazji w sieci wrócił też wątek ich niewielkiej różnicy wieku.

Magda Tarnowska i Bagi potwierdzili związek. Fani na to czekali

Wreszcie stało się to, na co wszyscy czekali - Magda Tarnowska i Bagi potwierdzili związek. Tym razem para sama sięgnęła po najbardziej oczywisty dowód i pokazała moment z koncertu Kaśki Sochackiej, na którym widać czułość między nimi. W internecie natychmiast zrobiło się głośno, bo fani mówili o chemii między tancerką a influencerem, odkąd zobaczyli ich razem w tanecznym show Polsatu.

Potwierdzenie związku zamyka też długi rozdział, który ciągnął się od czasu ich wspólnych występów w „Tańcu z gwiazdami”. To wtedy zaczęły się pierwsze komentarze i próby łączenia faktów przez internautów - wspólne nagrania, częste przebywanie razem i energia, której widzowie nie przeoczyli. Teraz wszystko zostało podane wprost, bez tłumaczeń i bez zostawiania furtki na kolejne domysły.

Jaka jest różnica wieku między Magdą Tarnowską a Bagim? Będziecie zaskoczeni

Wraz z potwierdzeniem relacji wróciło też klasyczne pytanie, które zawsze rozpala komentarze: ile lat ich właściwie dzieli. W tym przypadku mowa o naprawdę niewielkiej różnicy. Bagi, czyli Mikołaj Bagiński, urodził się 22 października 2001 r., a Magdalena Tarnowska przyszła na świat trzy lata wcześniej.

W jubileuszowej edycji programu Bagi i Magdalena Tarnowska nie tylko przyciągali uwagę, ale też wygrali, zgarniając Kryształową Kulę. W trakcie sezonu byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych: publikowali rolki i vlogi, relacjonując, jak wygląda ich praca i kulisy udziału w show. To właśnie ta regularność sprawiła, że odbiorcy szybko zaczęli wychwytywać niuanse.

Po zakończeniu programu wcale nie zniknęli sobie z radarów. Tarnowska dołączała później także do nagrań z osobami z Dresscode, co dodatkowo podkręcało zainteresowanie. Widać było, że ich światy się przenikają, a znajomość nie urwała się wraz z finałem telewizyjnych emocji. Fani już mogą być pewni, że to coś więcej niż przygoda, która wydarzyła się w programie telewizyjnym.

Zobacz także: