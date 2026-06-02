Fani długo czekali na ten moment i wygląda na to, że w końcu doczekali się odpowiedzi na pytanie, które od miesięcy rozgrzewało sieć. Bagi i Madzia Tarnowska 1 czerwca 2026 roku oficjalnie potwierdzili, że są razem. Zrobili to w sposób, który nie pozostawił już miejsca na domysły. Na Instagramie pojawiło się wymowne, romantyczne wideo, po którym wszystko stało się jasne.

Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili, że są parą

Nagranie błyskawicznie wywołało ogromne poruszenie. Internauci od razu ruszyli do komentowania, gratulowania i przypominania, że „przeczuwali to od dawna”. Post zdobył już blisko pół miliona polubień i ponad 10 tysięcy komentarzy. To najlepiej pokazuje, jak duże emocje od miesięcy budziła relacja Bagiego i Madzi Tarnowskiej.

Ich znajomość od początku była uważnie obserwowana przez fanów „Tańca z gwiazdami”. Bagi i Madzia zachwycali na parkiecie, a widzowie szybko zauważyli, że między nimi jest wyjątkowa chemia. Wspólne występy, czułe gesty, zakulisowe nagrania i kolejne wspólne kadry tylko podsycały spekulacje. Choć wcześniej oboje ostrożnie wypowiadali się o swojej relacji, teraz nie muszą już niczego ukrywać.

Lawina gratulacji i ciepłych słów dla Bagiego i Magdy Tarnowskiej

Pod romantycznym wideo natychmiast pojawiły się komentarze fanów, którzy nie kryli wzruszenia. Wielu pisało, że „od początku było wiadomo”, inni gratulowali parze odwagi i życzyli im szczęścia. Wśród tysięcy reakcji nie zabrakło też wpisów znanych osób z polskiego show-biznesu.

Kolejny Kryształ wygrany @bginsky! — napisał Jacek Jeschke, nawiązując do sukcesu Bagiego w ,,Tańcu z gwiazdami''

Piotr Kędzierski, z którym Madzia tańczyła w ostatniej edycji programu, skomentował krótko:

Coś tak czułem…

Ciepłe słowa zostawiła również Maffashion, pisząc:

Myszki ❤️

Z kolei Olek Sikora podsumował wszystko słowami:

To sobie wytańczyliście siebie!

Szczególną uwagę internautów zwrócił jednak komentarz Julii Wieniawy. Aktorka i piosenkarka napisała:

No i bingo się spełniło! 🤪 Ale fajnie! Cieszę się dla Was bardzo

To nieprzypadkowe słowa. Wieniawa w swoim bingo na 2026 rok przewidziała bowiem, że Bagi i Madzia ogłoszą w tym roku związek. Teraz fani nie mogą wyjść z podziwu, że jej przewidywanie okazało się trafione.

Pod komentarzem Julii Wieniawy szybko pojawiły się kolejne reakcje.

Julka, skąd Ty to wiedziałaś?

Czy możesz przepowiedzieć jeszcze jakieś bingo i ująć tam mnie? Dobrze Ci idzie - piszą rozbawieni internauci.

Wpis Wieniawy stał się jednym z najczęściej komentowanych pod postem pary.

Nie da się ukryć, że oficjalne potwierdzenie związku Bagiego i Madzi Tarnowskiej to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w polskim show-biznesie. Para, której kibicowano już od czasów wspólnych występów na parkiecie, wreszcie postanowiła pokazać światu, że łączy ich coś więcej niż taniec i przyjaźń.

Fani są zachwyceni, gwiazdy gratulują, a internet żyje romantycznym nagraniem. Wszystko wskazuje na to, że Bagi i Madzia właśnie rozpoczęli nowy rozdział - już nie tylko jako duet z parkietu, ale także jako para, której kibicuje dziś pół internetu.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: