Poruszenie w sieci po ujawnieniu związku Bagiego i Madzi. Lawina komentarzy
Fani długo czekali na ten moment i wygląda na to, że w końcu doczekali się odpowiedzi na pytanie, które od miesięcy rozgrzewało sieć. Bagi i Madzia Tarnowska 1 czerwca 2026 roku oficjalnie potwierdzili, że są razem. Zrobili to w sposób, który nie pozostawił już miejsca na domysły. Na Instagramie pojawiło się wymowne, romantyczne wideo, po którym wszystko stało się jasne.
Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili, że są parą
Nagranie błyskawicznie wywołało ogromne poruszenie. Internauci od razu ruszyli do komentowania, gratulowania i przypominania, że „przeczuwali to od dawna”. Post zdobył już blisko pół miliona polubień i ponad 10 tysięcy komentarzy. To najlepiej pokazuje, jak duże emocje od miesięcy budziła relacja Bagiego i Madzi Tarnowskiej.
Ich znajomość od początku była uważnie obserwowana przez fanów „Tańca z gwiazdami”. Bagi i Madzia zachwycali na parkiecie, a widzowie szybko zauważyli, że między nimi jest wyjątkowa chemia. Wspólne występy, czułe gesty, zakulisowe nagrania i kolejne wspólne kadry tylko podsycały spekulacje. Choć wcześniej oboje ostrożnie wypowiadali się o swojej relacji, teraz nie muszą już niczego ukrywać.
Lawina gratulacji i ciepłych słów dla Bagiego i Magdy Tarnowskiej
Pod romantycznym wideo natychmiast pojawiły się komentarze fanów, którzy nie kryli wzruszenia. Wielu pisało, że „od początku było wiadomo”, inni gratulowali parze odwagi i życzyli im szczęścia. Wśród tysięcy reakcji nie zabrakło też wpisów znanych osób z polskiego show-biznesu.
Kolejny Kryształ wygrany @bginsky!
Piotr Kędzierski, z którym Madzia tańczyła w ostatniej edycji programu, skomentował krótko:
Coś tak czułem…
Ciepłe słowa zostawiła również Maffashion, pisząc:
Myszki ❤️
Z kolei Olek Sikora podsumował wszystko słowami:
To sobie wytańczyliście siebie!
Szczególną uwagę internautów zwrócił jednak komentarz Julii Wieniawy. Aktorka i piosenkarka napisała:
No i bingo się spełniło! 🤪 Ale fajnie! Cieszę się dla Was bardzo
To nieprzypadkowe słowa. Wieniawa w swoim bingo na 2026 rok przewidziała bowiem, że Bagi i Madzia ogłoszą w tym roku związek. Teraz fani nie mogą wyjść z podziwu, że jej przewidywanie okazało się trafione.
Pod komentarzem Julii Wieniawy szybko pojawiły się kolejne reakcje.
Julka, skąd Ty to wiedziałaś?
Czy możesz przepowiedzieć jeszcze jakieś bingo i ująć tam mnie? Dobrze Ci idzie
Wpis Wieniawy stał się jednym z najczęściej komentowanych pod postem pary.
Nie da się ukryć, że oficjalne potwierdzenie związku Bagiego i Madzi Tarnowskiej to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w polskim show-biznesie. Para, której kibicowano już od czasów wspólnych występów na parkiecie, wreszcie postanowiła pokazać światu, że łączy ich coś więcej niż taniec i przyjaźń.
Fani są zachwyceni, gwiazdy gratulują, a internet żyje romantycznym nagraniem. Wszystko wskazuje na to, że Bagi i Madzia właśnie rozpoczęli nowy rozdział - już nie tylko jako duet z parkietu, ale także jako para, której kibicuje dziś pół internetu.
