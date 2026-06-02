Katarzyna Skrzynecka przeszła metamorfozę. Zafarbowała włosy na burgund
Katarzyna Skrzynecka pokazała na Instagramie metamorfozę i nowy, intensywnie burgundowy kolor włosów. Aktorka podkreśla, że to zmiana na potrzeby pracy i tylko na pewien czas. W komentarzach posypały się komplementy.
1 czerwca 2026 roku Katarzyna Skrzynecka wrzuciła serię zdjęć, na których widać wyraźne odejście od wizerunku kojarzonego z jasnym blondem. Tym razem aktorka postawiła na intensywny burgund, czyli kolor, który natychmiast przyciąga wzrok i trudno przejść obok niego obojętnie. Efekt jest odważny i sceniczny, a przy tym na tyle wyrazisty, że z miejsca uruchomił dyskusję.
Metamorfoza Katarzyny Skrzyneckiej
Pod postami szybko zrobiło się tłoczno. Komentarze fanek i fanów w większości szły w stronę zachwytu: pojawiły się komplementy dotyczące dopasowania odcienia do urody i sygnały, że taka wersja Skrzyneckiej mogłaby zostać na dłużej. W skrócie: metamorfoza spełniła swoje zadanie, bo wywołała emocje i momentalnie zdominowała rozmowy w sieci.
Przepięknie i do tego najcudowniejsza aktorka
No i pięknie wyglądasz. Możesz w nim zostać na dłużej
Piękna kobieta w każdym wydaniu
Katarzyna Skrzynecka zmieniła fryzurę do nowej roli
Sama Skrzynecka dała do zrozumienia, że zmiana ma zawodowy kontekst. Burgund ma towarzyszyć jej przez około trzy miesiące i jest elementem przygotowań do nowej roli filmowej. Aktorka ma wcielić się w postać Aurelii, a nowy kolor włosów pomaga zbudować ekranowy charakter bohaterki, która nie zapowiada się jako łagodna.
Burgundowo-włosa Aurelia... Zmiana koloru na 3 miesiące na potrzeby filmu. To nie będzie łagodna postać ...
Będziecie śledzić nową rolę Katarzyny Skrzyneckiej, dla której aktorka przeszła tak imponującą metamorfozę?
