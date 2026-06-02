1 czerwca 2026 roku Katarzyna Skrzynecka wrzuciła serię zdjęć, na których widać wyraźne odejście od wizerunku kojarzonego z jasnym blondem. Tym razem aktorka postawiła na intensywny burgund, czyli kolor, który natychmiast przyciąga wzrok i trudno przejść obok niego obojętnie. Efekt jest odważny i sceniczny, a przy tym na tyle wyrazisty, że z miejsca uruchomił dyskusję.

Metamorfoza Katarzyny Skrzyneckiej

Pod postami szybko zrobiło się tłoczno. Komentarze fanek i fanów w większości szły w stronę zachwytu: pojawiły się komplementy dotyczące dopasowania odcienia do urody i sygnały, że taka wersja Skrzyneckiej mogłaby zostać na dłużej. W skrócie: metamorfoza spełniła swoje zadanie, bo wywołała emocje i momentalnie zdominowała rozmowy w sieci.

Przepięknie i do tego najcudowniejsza aktorka

No i pięknie wyglądasz. Możesz w nim zostać na dłużej

Piękna kobieta w każdym wydaniu - piszą internauci

Katarzyna Skrzynecka zmieniła fryzurę do nowej roli

Sama Skrzynecka dała do zrozumienia, że zmiana ma zawodowy kontekst. Burgund ma towarzyszyć jej przez około trzy miesiące i jest elementem przygotowań do nowej roli filmowej. Aktorka ma wcielić się w postać Aurelii, a nowy kolor włosów pomaga zbudować ekranowy charakter bohaterki, która nie zapowiada się jako łagodna.

Burgundowo-włosa Aurelia... Zmiana koloru na 3 miesiące na potrzeby filmu. To nie będzie łagodna postać ... - przekazała Skrzynecka

