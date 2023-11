Reklama

Pippa Middleton 15 października urodziła swoje pierwsze dziecko. Siostra Kate i James Matthews wzięli ślub w 2017 roku, a mały Arthur przyszedł na świat w 2018. Para teraz wybrała się na pierwsze wspólne wakacje we trójkę na wyspę St. Barths. Podczas jednego ze spacerów Pippa pokazała po raz pierwszy swojego synka. Zobaczcie, jak wygląda!

Zobacz: Masz prawie 3 miliony dolarów? Możesz kupić piękne mieszkanie księżnej Kate i Pippy Middleton!

Do kogo podobny jest synek Pippy Middleton?

Dwumiesięczny Arthur jest już duży i podczas jednego ze spacerów Pippa trzymała go na rękach zamiast w wózku. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć chłopczyka ubranego w białe body z krótkim rękawem i niebieskie rajstopy. Prosty i wygodny zestaw dla maluszka to idealna propozycja na co dzień. Jak widać mama stawia na komfort, a nie pięknie wyglądające i często niewygodne stylizacje dla niemowlaków. Maluch świetnie czuł się u mamy na rękach i podziwiał otaczający go świat.

Internauci uważają, że mały Arthur jest kopią swojego taty! Zgadzacie się z tym stwierdzeniem?

Pippa dwa miesiące temu została mamą

East News

Gwiazda wypoczywa teraz z rodziną na wakacjach

East News

Reklama

Jej syn jest podobny bardziej do taty?