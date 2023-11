1 z 5

Ten rok jest wyjątkowy dla Pippy Middleton, siostry księżnej Kate. Niedawno wyszła za mąż za swojego ukochanego, miliardera Jamesa Matthewsa, a teraz spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Do tego udało jej się zajść w ciążę niemal jednocześnie z siostrą - księżna Kate również jest w ciąży. A to nie koniec zmian w życiu Pippy! Teraz nadszedł czas na nieco mniejszą zmianę - w uczesaniu. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, co Pippa Middleton zrobila ze swoimi włosami.

