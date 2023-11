Reklama

Piotr Żyła też uczcił zwycięstwo Kamila Stocha na olimpijskiej skoczni w Pjongczangu! Bodaj najweselszy z ekipy polskich skoczków zrobił to na swój sposób, trzeba przyznać bardzo wyjątkowy. Piotr Żyła na swoim profilu na Facebooku pokazał się z gitarą, na której wykonał... hymn Polski!

dziś z takiegie repertuaru???????????? gold dla Polski????@kamilstochofficial złoty????????????????????

#pieter #hymn???????? #kamil #złoto #team #poland #łogień????- napisał Żyła (pisownia jak najbardziej oryginalna).

A hymn w wykonaniu skoczka natychmiast stał się hitem Internetu. Zresztą sami zobaczcie dlaczego:

Podobało Wam się? Fani Piotra Żyły i skoczków są zachwyceni! Co więcej, doceniają fakt, że Piotr potrafi gratulować koledze, choć sam należy raczej do przegranych tych Igrzysk. Trener, ze względy na wyniki, nie wystawił go bowiem wcale do konkursu.

I to świadczy o Wielkim Sportowcu. Tak fantastycznie się cieszyć i szczerze gratulować, kiedy samemu się jest "przegranym"... Niech się ludzie śmieją, ale ja Ci biję Brawo Piotrze! Piękny przykład :)

nie trac nadzieji Piotrek i dla Ciebie zagraja Mazurka

????

???? zycze Ci tego z calego serca - piszą fani.

I my życzymy mu tego samego! Może już niedługo.

Piotr Żyła nagdał hymn dla kolegi:

Kamil Stoch zdobył w sobotę olimpijskie złoto:

