Pogrzeb Łukasza Litewki. Pod Sejmem pojawi się specjalny autobus

Sosnowiec w środę 29 kwietnia pożegna Łukasza Litewkę, posła i społecznika, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej w wyniku zderzenia roweru z samochodem osobowym. Uroczystość ma rangę państwową i zacznie się o 13.30 w kościele parafii pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Po mszy kondukt przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Tłumy pożegnają tragicznie zmarłego posła

Organizacją uroczystości zajmuje się Kancelaria Sejmu, a w mieście spodziewani są zarówno parlamentarzyści z różnych klubów, jak i mieszkańcy, którzy znali Litewkę z działań społecznych. Z uwagi na przewidywaną wysoką frekwencję zaplanowano rozwiązania, które mają pomóc w bezpiecznym udziale także tym osobom, które nie zmieszczą się w świątyni.

Przed kościołem ma stanąć telebim. To ważny detal, bo skala zainteresowania jest duża, a organizatorzy liczą się z tłumem. W przestrzeni publicznej pojawiały się szacunki mówiące o nawet 20 tys. uczestników, a organizatorzy zakładają, że w uroczystościach może wziąć udział od 20 do 30 tys. osób.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Para prezydencka weźmie udział w ostatnim pożegnaniu posła

W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. Towarzyszyć im ma podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Mateusz Kotecki. Wcześniej pojawiały się zapowiedzi, że wśród gości mogą być najważniejsze osoby w państwie, ale dopiero komunikat Kancelarii Prezydenta przesądził o udziale głowy państwa.

To pożegnanie ma bardzo wyraźny, oficjalny wymiar. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tle tych decyzji jest nie tylko tragiczny charakter zdarzenia z 23 kwietnia, ale też pamięć o aktywności społecznej zmarłego posła, która trafiała do tysięcy osób.

Mszy świętej w kościele św. Joachima ma przewodniczyć biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w kondukcie żałobnym na Cmentarz Parafialny, gdzie nastąpi dalsza część ceremonii.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Pod Sejmem pojawi się specjalny autobus

Środa w Sejmie ma wyglądać inaczej niż zwykle. Zapowiedziano zmianę organizacji prac, by umożliwić parlamentarzystom udział w uroczystościach w Sosnowcu. Kancelaria Sejmu organizuje specjalny autobus, który ma ułatwić dojazd zainteresowanym posłom. Jednocześnie część parlamentarzystów planuje dotrzeć na miejsce we własnym zakresie. Warto przypomnieć, że dzień wcześniej w Sejmie uczczono pamięć Łukasza Litewki.

W praktyce oznacza to logistykę na dużą skalę i napięty harmonogram, bo uroczystości startują o 13.30. Organizatorzy od początku sygnalizują, że to wydarzenie, w którym kluczowe są spokój i powaga. Dlatego przewidziano jasne zasady przebiegu oraz komunikaty dotyczące porządku i przebiegu poszczególnych etapów ceremonii.

W planie uroczystości nie przewidziano oficjalnych przemówień politycznych. Ostatnia część na cmentarzu ma się odbyć bez udziału mediów, a Kancelaria Sejmu apeluje o uszanowanie tej decyzji. W centrum ma pozostać prywatne pożegnanie i emocje bliskich, a nie publiczna rywalizacja o uwagę.

Rodzina zmarłego przekazała też prostą prośbę, która nadaje temu dniu szczególny ton: zamiast kwiatów i wiązanek bliscy zachęcają do wykonania dowolnego gestu dobroci. Chodzi o realne wsparcie osób potrzebujących, zbiórek dla chorych albo organizacji pomocowych. W ten sposób pamięć o Łukaszu Litewce ma zostać połączona z działaniem, które było mu bliskie.

Wiemy, że wielu z was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów i wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro przekazali bliscy.

Zobacz także: