Ogromne emocje tuż przed wielkim finałem "Farmy". W miniony wtorek Polsat wyemitował odcinek, w którym Karolina zalała się łzami i nie ukrywała ogromnej tęsknoty za dziećmi. Uczestniczka mówiła głośno, że ma już dość i może wyjść z programu. Na jej słowa nie zareagowały prowadzące "Farmy", a to oburzyło część fanów. Posypały się komentarze.

Karolina z "Farmy" chciała zrezygnować z programu

Karolina jest jedną z uczestniczek, które biora udział w "Farmie" od pierwszego odcinka. Początkowo najbliżej trzymała się z Lamią jednak kiedy odeszła zbliżyła się do Agnieszki i Wikingów i to z nimi stworzyła sojusz. Niestety, tuż przed odpadnieciem Henryka Karolina dowiedziała się, że koledzy z sojuszu planowali wyrzucić ją i jej męża z programu. Od tamtej chwili uczestniczka zaczęła obmyślać nowy plan i tak połączyła siły z Akselem. Nikt nie spodziewał sie jednak tego, co wydarzyło się w najnowszym odcinku show. Karolina miała poważny kryzys w "Farmie" i głośno wyznała, że ma już dość. Uczestniczka nie ukrywała tęsknoty za dziećmi i mówiła wprost, że może już wracać do domu.

Fani "Farmy" pytają o prowadzące. Wszystko po słowach Karoliny

Karolina próbowała namówic Aksela aby wskazał do pojedynku jej męża, a ten miałby później wyznaczyć ją do pojedynku. Uczestniczka nie mówiła wprost, że grupa będzie miała okazję się jej pozbyć. Kiedy tak się nie stało, a Aksel wybrał Olę do pojedynku Karolina nie ukrywała emocji. Po tym, jak Karolina chciała odejść z "Farmy" posypały się komentarze. Co ciekawe, niektórzy intenauci zaczęli pisać o prowadzących "Farmy". Przypomnieli sytuację, kiedy to Ilona i Milena Krawczyńskie - po tym, jak Ewa w rozmowie z innymi mówiła, że chce odejść z programu - prowadzące kazały podjąć jej ostateczną decyzję ws. swojej obecności w show. Jak już wiemy, Ewa wówczas odeszła z "Farmy". Teraz fani show pytają, dlaczego prowadzące nie zareagowały po słowach Karoliny.

dlaczego prowadzące nie zapytały Karoliny o odejście ? Bo Ewie tak

Gdzie prowadzące ? Przed nominacją Aksela fałszywe siostry powinny wprost zapytać karolinę czy odchodzi, tak jak było z Ewą grzmią widzowie.

