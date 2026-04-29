W sprawie śmiertelnego potrącenia Łukasza Litewki na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej kluczowe jest obecnie zgłoszenie wypadku, które wpłynęło do służb dokładnie o 13:17. To właśnie ta minuta ma pomóc ułożyć cały przebieg czwartkowych wydarzeń. Prokuratura odtwarza krok po kroku dzień obu uczestników zdarzenia, a jednocześnie czeka na pakiet wyników, które mogą definitywnie zawęzić czas wypadku.

Śledztwo ws. śmierci Łukasza Litewki trwa. Kluczowa jest godzina

Dla śledczych 13:17 to kluczowa, potwierdzona godzina kontaktu świadka sytuacji ze służbami. Śledczy łączą ten fakt również z zeznaniami świadka, który przekazał, że kierowca nie był w stanie efektywnie korzystać z telefonu tuż po wypadku.

Równolegle prokuratura ma do dyspozycji kolejne ustalenia z przesłuchań. Po przesłuchaniu świadków wynika, że 57-letni podejrzany spowodowania wypadku miał opuścić miejsce pracy przed godziną 13, ale ta informacja wymaga jeszcze potwierdzenia. Istotna jest tu też odległość między zakładem pracy a miejscem potrącenia.

To okno czasowe jest już zawężone. Zestawiamy te informacje z odległością między zakładem pracy a miejscem zdarzenia powiedział dla Faktu prok. Bartosz Kilian.

Prokuratura zabezpieczyła telefony uczestników wypadku

Dla "Faktu" prok. Bartosz Kilian przekazał również, że w ramach śledztwa zabezpieczono telefony obu uczestników zdarzenia, a ich analiza ma odpowiedzieć na dwa szczególnie ważne pytania: czy podejrzany korzystał z telefonu w chwili wypadku i kiedy dokładnie doszło do potrącenia.

Zabezpieczone telefony zawierają po kilkadziesiąt gigabajtów danych, dlatego ich analiza wymaga czasu. Nie chcemy niczego pominąć, pracują nad tym specjaliści tłumaczy prok. Kilian.

Do tego dochodzą inne dane telekomunikacyjne, takie jak billingi oraz informacje z nadajników BTS. Dzięki nim możliwe jest prześledzenie sposobu i tempa przemieszczania się użytkowników sieci w czasie zdarzenia, co ma pomóc w precyzyjnym odtworzeniu przebiegu dnia.

Analizujemy sposób i tempo przemieszczania się użytkowników sieci w czasie zdarzenia dodaje.

Pięć kluczowych analiz ws. śledztwa po śmierci Łukasza Litewki

Prokuratura czeka obecnie na pięć kluczowych danych. Chodzi o wyniki analiz telefonów i innych danych cyfrowych, opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, pełną opinię posekcyjną, wyniki badań toksykologicznych oraz badanie stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej podejrzanego.

Dopiero zestawienie tych wyników ma dać spójny obraz tego, co działo się w krytycznych minutach, jak wyglądał tor ruchu i możliwe reakcje uczestników, a także czy mogły wystąpić czynniki wpływające na zachowanie podejrzanego o spowodowanie wypadku kierowcy, który obecnie opuścił areszt.

