Tragiczna śmierć Łukasza Litewki, który w ubiegły czwartek został potrącony podczas jazdy rowerem, poruszyła opinię publiczną w całym kraju. 29 kwietnia poseł zostanie pożegnany i wyruszy w swoją ostatnią drogę. Wiadomo już, gdzie spocznie - wybór miejsca pochówku nie jest przypadkowy.

Pogrzeb Łukasza Litewki

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całym krajem. Do tragicznego wypadku doszło w ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł poruszając się na rowerze został potrącony przez samochód, który z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Siła uderzenia była bardzo duża, a mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i podjętej reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę, która bada między innymi stan zdrowia kierowcy oraz przebieg całego wypadku.

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zaplanowano na środę, 29 kwietnia. Msza żałobna ma rozpocząć się o godzinie 13:30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu i będzie miała charakter państwowy. Po nabożeństwie zaplanowano odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku - cmentarz przy ul. Zuzanny, gdzie odbędzie się dalsza część ceremonii. W wydarzeniu spodziewany jest udział licznych przedstawicieli życia publicznego oraz osób, które chcą oddać hołd zmarłemu.

Tu spocznie Łukasz Litewka

Jak wynika z ustaleń Super Expressu, miejscem pochówku Łukasza Litewki będzie nowa część cmentarza, zlokalizowana w pobliżu jednej z głównych alei. Decyzja o wyborze tej lokalizacji nie była przypadkowa. W sąsiedztwie znajduje się grób Aleksandra Widery - lekarza i działacza społecznego, którego praca na rzecz mieszkańców Sosnowca stała się inspiracją dla Stefana Żeromskiego przy tworzeniu postaci Tomasza Judyma w powieści "Ludzie bezdomni".

Rodzina Łukasza Litewki zwróciła się do wszystkich, którzy chcą wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych, z wyjątkową prośbą. W specjalnym apelu poproszono o szczególny sposób uczczenia jego pamięci.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli czytamy.

