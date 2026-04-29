W środę 29 kwietnia Sosnowiec stanie się miejscem państwowego pożegnania posła Łukasza Litewki. Uroczystości rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że w ceremonii wezmą udział prezydent Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka. Rodzina i bliscy proszą, by pożegnanie miało spokojny przebieg.

Sosnowiec szykuje się na państwowe ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki

Zgodnie z informacjami organizacyjnymi przekazanymi przez najbliższych oraz Kancelarię Sejmu, pogrzeb Łukasza Litewki ma mieć charakter państwowy, a jego organizacją zajmuje się Kancelaria Sejmu. Po mszy żałobnej, prowadzonej przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, która rozpocznie się o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima, kondukt przejdzie na cmentarz parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Podobnie, jak miało to miejsce podczas niedawnego pogrzebu Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, również podczas ostatniego pożegnania Jacka Litewki tuż przed świątynią zostaną ustawione telebimy, aby osoby, które nie zmieszczą się w środku, mogły uczestniczyć w mszy pożegnalnej także na zewnątrz.

Pogrzeb Łukasza Litewski będzie transmitowany także na antenie Telewizji Polskiej. Zamiast kwiatów najbliżsi tragicznie zmarłego Łukasza Litewki proszą o realne wsparcie dla potrzebujących.

Karol i Marta Nawroccy wezmą udział w pogrzebie Łukasza Litewki

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł Lewicy zmarł 23 kwietnia 2026 roku podczas rowerowej przejażdżki w rejonie Dąbrowy Górniczej. W dniu śmierci posła prezydent odniósł się publicznie do tej tragedii, przekazując kondolencje rodzinie i bliskim oraz podkreślając jego zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i działalność społeczną. Zaledwie kilka dni później, 27 kwietnia br., Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę jednym z najwyżej cenionych państwowych wyróżnień - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jak potwierdziła Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki wraz z małżonką będą także uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu Łukasza Litewki. Podano również, że parze prezydenckiej będzie towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki.

W jutrzejszym pogrzebie śp. Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła na Sejm, weźmie udział Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Małżonką Martą Nawrocką. Parze Prezydenckiej będzie towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Minister Mateusz Kotecki - poinformował we wtorek wieczorem na portalu X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Do wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doszło w czwartek 23 kwietnia ok godz. 13. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 57-letni kierowca Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z posłem, który jechał z naprzeciwka na rowerze. Mimo reanimacji Łukasz Litewka zmarł z powodu rozległych obrażeń kończyn dolnych.

57-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W sobotę sąd w Dąbrowie Górniczej zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 57-latka, jednocześnie dopuszczając możliwość wyjścia na wolność po wpłacie poręczenia majątkowego. Mężczyzna opuścił areszt, co sprawiło, że w przestrzeni publicznej zawrzało.

Równolegle do działań procesowych pojawił się wątek bezpieczeństwa samego podejrzanego. Jak potwierdziła prokuratura, 57-letniemu kierowcy przyznano policyjną ochronę. Powodem mają być niepokojące wpisy w sieci na jego temat, a także liczne groźby i próby ustalenia jego danych osobowych oraz miejsca zamieszkania.

