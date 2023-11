Paulina Sykut została mamą w 2017 roku. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka prezenterki, mała Róża. Od tamtej chwili Paulina chętnie publikuje w sieci zdjęcia z dziewczynką, choć do tej pory nie zdecydowała się pokazać jej twarzy.

Paulina Sykut spełnia się w roli mamy, a Róża jest jej oczkiem w głowie.

Rodzina jest największą wartością i to, co dzieje się teraz w moim życiu, od kiedy pojawiła się Róża, jest takim najpiękniejszym etapem. Jestem bardzo szczęśliwa. To jest ogromna miłość, która spadła na nas z nieba i obydwoje z mężem przeżywamy ogromną radość - ponad rok temu mówiła nam Paulina Sykut.