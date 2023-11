Reklama

Paulina Sykut w rozmowie z Party.pl skomentowała zarzuty, które pojawiły się mediach po śmierci Kory. Według relacji gwiazdy jedna z dziennikarek miała być oburzona tym, że są osoby, które kojarzą piosenkarkę tylko z programu "Must Be The Music". Kora przez kilka lat była jurorką w muzycznym talent show Polsatu. Program prowadziła Paulina Sykut, która podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji wspominała Korę przed naszą kamerę. Jak odpowiada na zarzuty, że spore grono fanów poznało Korę dzięki temu, że pojawiała się w "Must Be The Music"?

Posłuchajcie, co powiedziała nam Paulina Sykut!

Kora przez kilka lat była jurorką w programie "MBTM".