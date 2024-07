Paula Tumala i Marcin Gortat wrócą na stałe do Polski? Ukochana Marcina Gortata przed kamerą Party.pl zdradziła, że chciałaby na stałe być Polsce. Póki co jednak, kursuje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, co ma również pewne zalety dla jej związku z koszykarzem. ;)

Rozłąki czasami są potrzebne, prawda? Wtedy się docenia tę drugą osobę, prawda Marcin? - zapytała retorycznie Paula Tumala.

Paula Tumala nie ukrywa, że chciałaby wrócić do Polski.

Co na to Marcin Gortat?