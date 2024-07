Serial "Rodzinka.pl" bardzo szybko podbił serca telewidzów - Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak odgrywający małżeństwo z niepokornymi dziećmi i problemami typowych polskich rodzin przyciągali i wciąż przyciągają wielomilionową publicznością przed telewizory. Przypomnijmy: Gwiazdy na konferencji prasowej serialu Rodzinka.pl

Wszystko jednak wskazuje na to, że trwający obecnie sezon "Rodzinki.pl" będzie jego ostatnim. Jak donosi "Świat Seriali", obsada produkcji będzie kręcić zdjęcia do kolejnych odcinków jeszcze tylko przez najbliższe 2 tygodnie i wiosną już nie zobaczymy go na antenie. Zastąpić ma go nowy serial zatytułowany roboczo "Baron 24", do którego już rozpoczęły się castingi - co ciekawe, jedną z głównych ról ma zagrać... Tomasz Karolak. Nie wiadomo też, czy inne gwiazdy "Rodzinki" czyli Małgorzata Kożuchowska i Maciej Musiał zostaną zaangażowani do którejś z produkcji telewizji publicznej.

Będziecie tęsknić za Małgorzatą Kożuchowską w roli szalonej mamy?

