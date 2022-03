Oscary 2022: Za co Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka? Powodem dramatyczna choroba żony aktora!

Dla Willa Smitha to był wyjątkowo emocjonalny wieczór. Najpierw stał się głównym bohaterem scen, jakich jeszcze na rozdaniu Oscarów nie oglądaliśmy - wyglądało jakby naprawdę puściły mu nerwy po żarcie Chrisa Rocka. Potem, gdy odbierał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską, zalał się łzami. O co chodziło? Zobacz także: Oscary 2022. Kristen Stewart zapomniała spodni? Największe wpadki na czerwonym dywanie Will Smith uderzył Chrisa Rocka na oscarowej scenie Do niezwykłych scen doszło podczas zapowiedzi jednej z kategorii tegorocznych Oscarów . Tę część prowadził aktor i komik Chris Rock. Jak zwykle uśmiechnięty zażartował z króciutkiej fryzury żony Willa Smitha, Jady Pinkett Smith. Nawiązał przy tym do filmu "G.I. Jane", gdzie główna bohaterka jako wojskowa była wygolona przy samej skórze. Wtedy Will Smith wpadł na scenę i... spoliczkował Rocka prawą ręką. Ten zachwiał się i zdumiony stwierdził: „Wow, właśnie dostałem w twarz od Willa Smitha”. Sam aktor wrócił na miejsce, ale był wyraźnie poruszony. Wielomilionowa publiczność przed telewizorami na całym świecie widziała jak krzyczał do Rocka: "Nie wymawiaj k... imienia mojej żony!" Jak komentują znawcy Oscarów, incydent nie był reżyserowany i zaskoczył wszystkich - również publiczność w Dolby Theatre. O co chodziło? Tłumaczyła to prowadząca polskie studio oscarowe Karolina Korwin-Piotrowska. Wygląda na to, że to historia, która ciągnie się już kilka lat. Chodziło o dowcip, który kiedyś powiedział Chris Rock, a dziś go powtórzył, nie miał pojęcia, że mówi do kobiety cierpiącej na nietypową chorobę - tłumaczyła. Potem wyjaśniono, że może chodzić o łysienie plackowate, chorobę autoimmunologiczną, na którą cierpi...