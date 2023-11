Katarzyna Zielińska na okładce "Party"! Aktorka, która jest w zaawansowanej ciąży, nie może już się doczekać przyjścia na świat jej drugiego dziecka. Przypominamy, że aktorka ma już syna Henia, który jest owocem jej związku z Wojciechem Domańskim. Wkrótce rodzinę aktorki czeka rewolucja, bowiem na świat przyjdzie brat albo siostrzyczka Henia. Według medialnych doniesień gwiazda urodzi jeszcze w tym roku.

Aktorka czuje się znakomicie, chętnie pokazuje się jeszcze na dużych wydarzeniach, ale z każdym tygodniem będzie powoli znikać i szykować się do przyjścia na świat dziecka. Z "Party" dowiecie się, czy aktorka urodzi dziewczynkę czy chłopca. Co jeszcze w numerze? Małgorzata Socha szykuje się do ważnej podróży do Azji! Do tego w "Party" znajdziecie wyniki plebiscytu na 10-urodziny naszego magazynu! "Party" od poniedziałku w sprzedaży.

Z Party możecie kupić też dodatek Party Seriale. Tym razem Patryk Pniewski zdradza co się wydarzy dalej w "Barwach szczęścia".