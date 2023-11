Poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego nadal trwają. Na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące zaginięcia chłopca. Okazuje się, że ojciec dziecka przed śmiercią wysłał do żony SMS-a z informacją, że już więcej nie zobaczy dziecka. Rzecznik Komendy Głównej Policji odniósł się to tych informacji. Zobaczcie, co powiedział na temat niepokojącego SMS-a od ojca Dawida!

Co ojciec Dawida powiedział matce chłopca przed śmiercią?

Rzecznik Komendy Głównej Policji, Mariusz Ciarka podczas rozmowy w Polsat News potwierdził, że w środę przed godziną 19 ojciec Dawida Żukowskiego skontaktował się z żoną. Wysłał jej wiadomość, z której wynika, że „ona już dzisiaj nie zobaczy tego dziecka”. Ta sytuacja miała miejsce niedługo przed poszukiwaniami chłopca. Do oryginalnej wiadomości udało się dotrzeć wp.pl, jej treść miała brzmieć:

Już nigdy nie zobaczysz syna – SMS-a o takiej treści miała otrzymać matka chłopca.

W piątek Policja opublikowała też zdjęcie ojca Dawida. Pojawiło się wiele sprzecznych informacji dotyczących jego śmierci, ale Rzecznik Komendy Głównej ostatecznie potwierdził, że mężczyzna siedział na torach, kiedy uderzył go pociąg.

Dlaczego nadal nie ma przełomu w sprawie Dawida Żukowskiego?

Sprawa zaginięcia Dawida Żukowskiego trwa już od środy. To wtedy o północy jego matka zgłosiła zaginięcie chłopca. Akcja poszukiwawcza została natychmiast podjęta, ale z każdym dniem pojawiały się nowe, niepokojące fakty. Najpierw znaleziono samochód, którym poruszał się ojciec z dzieckiem, a potem okazało się, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Niestety nie ma śladu po Dawidzie. Policja dokładnie sprawdza każdy ślad i liczy na pomoc osób, które mogły widzieć ojca z synem. Okazuje się, że Dawid Żukowski jest obywatelem Rosji, co potwierdziła Ambasada Federacji Rosyjskiej. Mariusz Ciarka, Rzecznik Komendy Głównej Policji, w Polsat News dodał, że scenariusz wywiezienia dziecka za granicę jest mało prawdopodobny, ponieważ policja jest w posiadaniu paszportu chłopca.

Dodajemy, że policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca. Każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13), z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Poszukiwania Dawida Żukowskiego nadal trwają.

