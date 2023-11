Tomasz Mackiewicz w styczniu 2018 roku podjął próbę ataku szczytowego na Nanga Parbat. Jak wynika z relacji jego towarzyszki, Elizabeth Revol tuż po tym jak udało im się wejść na szczyt, Tomek poczuł się bardzo źle. Revol pomogła mu zejść niżej, ale w pewnym momencie musieli się zatrzymać. Mackiewicz miał objawy choroby wysokościowej i powiedział Eli, że nic nie widzi. Rozpoczęła się akcja ratunkowa, która trwała 30 godzin. Polscy ratownicy poszli po Revol i Mackiewicza, ale udało im się sprowadzić do bazy tylko Elizabeth, która była dużo niżej niż Mackiewicz (został na wysokości 7200 metrów).

Ekipa czeskich wspinaczy, która w lipcu zdobyła Nanga Parbat, twierdzi że widziała namiot, w którym mógł się znajdować Tomasz Mackiewicz!

Kiedy wchodziliśmy pod górę było ciemno, więc nikt nie myślał o wypatrywaniu jego namiotu. Minęliśmy go jednak w drodze na szczyt i z powrotem. To było 15 metrów od naszej głównej drogi, gdzie najprawdopodobniej wystawała z wielkiej góry lodu niewielka część jego namiotu. Może 20 albo 30 centymetrów - powiedział w wywiadzie dla programu "Alarm" Pavel Burda.

Himalaiści dostrzegli jedynie czubek namiotu.

Były też tam fragmenty innych namiotów. Kiedy go zobaczyłem, od pierwszej chwili wiedziałem, że jest to namiot Tomka. Nie ma tam zbyt wielu miejsc, gdzie można zbudować namiot. To było jedyne dogodne, ponieważ było odsłonięte od lawin, blisko głazów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie tam zbudowałbym sobie namiot. Najprawdopodobniej tam był właśnie Tomek. Nie zrobiliśmy jednak nic - dodał Burda.