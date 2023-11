Od kiedy Caroline Derpienski pojawiła się w polskich mediach, ciągle było o niej głośno. Jednak od jakiegoś czasu jej Instagram ucichł — to zaniepokoiło fanów modelki, którzy zaczęli zastanawiać się, co się z nią dzieje. 22-latka właśnie pokazała kulisy swojej pracy z tych ostatnich dni, a my nie możemy wyjście ze zdumienia. Spójrzcie tylko na jej włosy!

Reklama

Caroline Derpienski wróciła odmieniona na Instagrama. Przygotowała nowy projekt

Zniknięcie "dollarsowej królowej" wzbudziło niepokój wśród jej fanów. Dopiero wczoraj Caroline Derpienski poinformowała, że w jej życiu nastały duże zmiany, o których miała opowiedzieć niebawem. Na szczęście modelka nie pozwoliła na zbyt długie czekanie swoim fanom i na Instagramie pokazała kulisy nowego projektu, nad którym pracuje. Jak możecie się spodziewać, 22-latka znów zaskoczyła do granic możliwości, ale zanim pokazała kulisy swojej pracy, zdradziła, że pracuje nad nowym produktem specjalnie dla Polaków. Jesteście zaskoczeni?

Projekt, nad którym pracuje będzie wyłącznie dla Polaków, aby każdy z Was mógł mieć coś ode mnie spersonalizowanego + jedynie wy czujecie mój dajmonsowy klimat — napisała Caroline Derpienski.

Caroline Derpienski Instagram @carolinederpienski

Zobacz także: Co się dzieje z Caroline Derpienski? Fani będą zaniepokojeni, naprawdę to zrobiła

Nagle na InstaStories Caroline Derpienski zrobiło się naprawdę gorąco. Modelka pozowała bez ubrań wannie i była obsypywana "dajmondsami". Uwagę przykuwały również włosy celebrytki, która zdecydowała się na niebieską perukę. Wyglądała obłędnie!

Dzisiaj nagrywaliśmy kampanię reklamową mojego produktu. Chcę Wam pokazać kulisy. Leżałam bez ubrań i byłam obsypywana dajmondsami — napisała modelka.

Instagram/Caroline Derpienski

Zobacz także: Zacięta walka Anny Dymnej i Caroline Derpieński. Wiemy, kto wygrał

Reklama

Jak Wam się podoba Caroline Derpienski w niebieskiej fryzurze? Powinna zostać na dłużej w takich włosach? No i oczywiście czy czekacie na jej nowy projekt?

Instagram/Caroline Derpienski