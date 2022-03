Odmieniona Anna Wendzikowska spaceruje po Warszawie. Nowe zdjęcia paparazzi

Do tej pory jesień była dla nas wyjątkowo łaskawa, ale pora przestać się oszukiwać - kilka dni temu nadszedł czas kozaków! Oczywiste jest, że w tym sezonie, tak samo jak i rok temu, hitem będą seksowne kozaki za kolana, ale i te klasyczne z nieco niższą cholewką, kończącą się tuż pod kolanami. Jeśli jednak znudziły ci się typowe zwykłe kozaki, to czas rozjrzeć się za kowbojkami! Bez wątpienia kowbojki są jednym z najmodniejszych modeli obuwia jesienno-zimowego w tym roku. W ogóle nas to nie dziwi, bo nie tylko wyglądają stylowo, występują w różnych kolorach, ale także są bardzo wygodne. Mają stabilny niewysoki obcas, który doskonale sprawdza się na co dzień. Do tego kowbojki pasują do każdej stylizacji i nadają charakteru każdemu lookowi. Mogą być zamszowe lub skórzane, nie brakuje również tych ze skóry syntetycznej. Jeśli jeszcze nie jesteście przekonane do kowbojek, to musicie zobaczyć najnowszy look Anny Wendzikowskiej . Gwiazda postawiła na ten model obuwia i wygląda świetnie. Co więcej, jej buty pochodzą z popularnej sieciówki. Anna Wendzikowska w modnych kowbojkach Anna Wendzikowska już od dawna jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie nie tylko chwali się kolejnymi podróżami, ale równie chętnie pokazuje swoje codzienne stylizacje. Jej fani uwielbiają jej styl i w ogóle nas to nie dziwi - Ania ubiera się bowiem w ubrania kobiece i klasyczne, idealne na co dzień i dla każdej kobiety. Inspirując się stylem dziennikarki, można stworzyć wiele poprawnych i modnych zestawów, w których z pewnością nie zaliczy się modowej wpadki. Tym razem Anna Wendzikowska zaprezentowała swoją nową stylizację na Instagramie i wygląda bosko! Gwiazda ma na sobie sukienkę w supermodny zwierzęcy wzór, klasyczną i ponadczasową ramoneskę oraz kowbojki. Jej model pochodzi...