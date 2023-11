1 z 9

Świeżaki są wszędzie. Świeżaki to ponoć stan umysłu. Gang Świeżaków opanował internet i to nie kolejna chwilowa moda, tylko prawdziwy fenomen - tak przynajmniej twierdzą socjologowie i marketingowcy. Na czym polega sukces i popularność Świeżaków, czyli pluszaków w kształcie warzyw, które można otrzymać/zakupić w sieci sklepów Biedronka? Wyjaśniamy!

O co chodzi ze Świeżakami? Co to są Świeżaki? Gdzie dostać Świeżaki?

Świeżaki to nic innego jak pluszowe maskotki w kształcie warzyw - mamy więc m.in. kalafiora Krzysia, brokuła Bartka czy rzodkiewkę Żanetę. Można je otrzymać w sklepach sieci Biedronka w zamian za 60 naklejek (duży Świeżak) bądź 30 naklejek (mały Świeżak). Jak otrzymać naklejki? Jedną przylepkę otrzymuje klient, który wyda na zakupy m.in. 40 zł. Za każde wydane 80 zł - 2 naklejki, itd. Dodatkowe naklejki można otrzymać przy zakupie produktów z oferty specjalnej bądź przy posiadaniu karty "Moja Biedronka". Świeżaka można kupić bez naklejek - jego cena to 50 zł. Co ciekawe, identycznego pluszaka można kupić na serwisie AliExpress już za... kilka dolarów. Ale Świeżak to Świeżak. I każde dziecko chce mieć tego z imieniem. A skoro o dzieciach mowa, to przejdźmy do tego, do czego zdolni są niektórzy rodzice, żeby zdobyć dla swojej pociechy maskotkę.

W sieci nie brakuje opowieści internautów, klientów zakrawających na absurd oraz zabawnych memów. Zobaczcie i poczujcie... świeżość!

